Noi audieri la DNA Iași, în dosarul lui Fănel Bogoș. Șeful CJ Botoșani a ajuns în fața procurorilor

Publicat 15 sept. 2026, 10:17 Actualizat 15 sept. 2026, 10:24 Sursă Realitate Plus

Audieri maraton în dosarul care îl vizează pe afaceristul Fănel Bogoș. La DNA Iași a ajuns marți dimineață, 15 septembrie 2026, Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botosani. Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, a ajuns marți dimineață la DNA Iași pentru audieri în dosarul Fănel Bogoș. Acesta a declarat că nu știe motivul citației și că va oferi detalii după ieșirea de la audieri. Potrivit surselor Realitatea Plus, este posibil ca în perioada următoare să fie citat și premierul Ilie Bolojan.

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