Trump publică o hartă controversată: steagul SUA acoperă Canada, Mexic, Groenlanda și Islanda

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 09:42

Donald Trump a publicat pe Truth Social o hartă în care steagul Statelor Unite acoperă Canada, Mexicul, Groenlanda, Islanda și mai multe teritorii din Caraibe. Postarea reaprinde discuțiile despre declarațiile sale privind extinderea influenței americane asupra unor teritorii vecine.

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