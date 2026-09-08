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Trump publică o hartă controversată: steagul SUA acoperă Canada, Mexic, Groenlanda și Islanda

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 09:42

Donald Trump a publicat pe Truth Social o hartă în care steagul Statelor Unite acoperă Canada, Mexicul, Groenlanda, Islanda și mai multe teritorii din Caraibe. Postarea reaprinde discuțiile despre declarațiile sale privind extinderea influenței americane asupra unor teritorii vecine.

Președintele american Donald Trump a publicat pe rețeaua Truth Social o hartă în care steagul Statelor Unite este suprapus peste o mare parte din America de Nord, inclusiv Canada și Mexic, dar și peste Groenlanda, Islanda, Cuba și Jamaica.

Imaginea a fost publicată luni și vine după o serie de declarații făcute de Trump în legătură cu Groenlanda, Canada și Canalul Panama.

Harta include și teritorii despre care Trump nu vorbise anterior

Pe lângă Canada și Groenlanda, harta include Mexicul, o parte din America Centrală și mai multe insule din Caraibe. Potrivit The Hill, includerea acestor teritorii extinde simbolic aria despre care Trump a vorbit până acum în discursurile sale privind influența și controlul american.

Trump sugerează anexarea Groenlandei și Canadei într-o serie de imagini publicate online. Președintele SUA a făcut public un mesaj privat de la Macron, privind o propunere de G7 cu Rusia

Postarea apare și pe fondul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și Canada, după impunerea reciprocă de tarife asupra unor produse.

O nouă postare controversată a lui Trump

Cu o zi înainte, Trump publicase o altă hartă în care statul New Mexico era prezentat drept „New America”, în contextul unei informații false care circulase online potrivit căreia numele statului ar fi fost schimbat oficial.

Noua hartă nu reprezintă o modificare oficială a frontierelor și nici un anunț formal privind politica externă a Statelor Unite, ci o postare publicată pe contul personal al președintelui american.

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