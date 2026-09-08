România, cel mai mare declin economic din Uniunea Europeană în al doilea trimestru din 2026

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 10:18

Economia României a înregistrat cea mai slabă performanță din Uniunea Europeană în al doilea trimestru din 2026, raportat la aceeași perioadă a anului trecut. Conform celor mai recente date publicate de Eurostat privind ritmul de creștere a Produsului Intern Brut (PIB), România este singura țară din UE care a consemnat o scădere de 2,0% față de trimestrul II din 2025.

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