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Economie· 2 min citire
România, cel mai mare declin economic din Uniunea Europeană în al doilea trimestru din 2026
Foto/Profimedia
Economia României a înregistrat cea mai slabă performanță din Uniunea Europeană în al doilea trimestru din 2026, raportat la aceeași perioadă a anului trecut. Conform celor mai recente date publicate de Eurostat privind ritmul de creștere a Produsului Intern Brut (PIB), România este singura țară din UE care a consemnat o scădere de 2,0% față de trimestrul II din 2025.
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