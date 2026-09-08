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Economie· 2 min citire

România, cel mai mare declin economic din Uniunea Europeană în al doilea trimestru din 2026

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 10:18

Economia României a înregistrat cea mai slabă performanță din Uniunea Europeană în al doilea trimestru din 2026, raportat la aceeași perioadă a anului trecut. Conform celor mai recente date publicate de Eurostat privind ritmul de creștere a Produsului Intern Brut (PIB), România este singura țară din UE care a consemnat o scădere de 2,0% față de trimestrul II din 2025.

Continuare a evoluției negative pe bază anuală

Scăderea din trimestrul al doilea adâncește tendința negativă înregistrată în ultimele trimestre:

  • 2025 Q3: +1,4% (față de Q3 2024)

  • 2025 Q4: -1,4% (față de Q4 2024)

  • 2026 Q1: -1,1% (față de Q1 2025)

  • 2026 Q2: -2,0% (față de Q2 2025)

Raportat la trimestrul anterior (Q1 2026), PIB-ul României a stagat (0,0%), după o serie de evoluții modeste sau negative: 0,0% în Q3 2025, -1,9% în Q4 2025 și -0,1% în Q1 2026.

România, la polul opus față de media europeană

Performanța României vine într-un moment în care economia europeană dă semne de accelerare:

  • Zona Euro a înregistrat o creștere anuală de 1,2% în Q2 2026 (și o avansare de 0,6% față de trimestrul anterior).

  • Uniunea Europeană (UE) a avansat cu 1,4% față de Q2 2025 (și 0,7% față de Q1 2026).

Printre cele mai bune performanțe din UE în al doilea trimestru din 2026, raportat la anul precedent, se numără:

  • Malta: +5,0%

  • Slovenia: +4,8%

  • Danemarca: +4,6%

  • Polonia și Lituania: +3,8%

În regiune, vecinii României au raportat evoluții pozitive constante: Bulgaria a înregistrat o creștere de 2,8% față de anul trecut (și +0,7% trimestrial), iar Ungaria un avans de 1,7% (și +0,5% trimestrial).

Singurele scăderi din tabel

În ceea ce privește dinamica anuală (Q2 2026 față de Q2 2025), doar România (-2,0%) și Irlanda (-0,4%) au raportat evoluții pe minus. Cu toate acestea, Irlanda a înregistrat o revenire spectaculoasă trimestrială (+10,2% în Q2 față de Q1 2026), în timp ce România a rămas la o creștere zero față de trimestrul precedent.

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