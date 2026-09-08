CNA, reguli noi pentru creatorii de conținut care fac bani online

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 09:02

Creatorii de conținut care obțin venituri din TikTok, YouTube, Instagram sau Facebook și au audiențe mari ar putea avea, de la sfârșitul lunii septembrie, noi obligații față de CNA. Regulile nu îi vizează automat pe toți influencerii, ci doar pe cei care îndeplinesc simultan mai multe criterii stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului.

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