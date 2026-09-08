CNA, reguli noi pentru creatorii de conținut care fac bani online

Creatorii de conținut care obțin venituri din TikTok, YouTube, Instagram sau Facebook și au audiențe mari ar putea avea, de la sfârșitul lunii septembrie, noi obligații față de CNA. Regulile nu îi vizează automat pe toți influencerii, ci doar pe cei care îndeplinesc simultan mai multe criterii stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului.
Cine trebuie să notifice CNA și ce prevede Decizia nr. 116/2026
De la 27 septembrie 2026, intră în vigoare Decizia CNA nr. 116/2026, act normativ care stabilește criteriile prin care anumite activități desfășurate pe rețelele sociale pot fi încadrate în categoria serviciilor media audiovizuale la cerere.
Regulile îi pot viza inclusiv pe creatorii care publică materiale video pe YouTube, Facebook, Instagram sau TikTok, însă simpla utilizare a acestor platforme nu înseamnă automat că un influencer trebuie să se înregistreze sau să notifice Consiliul Național al Audiovizualului.
Pentru ca obligația să se aplice, trebuie îndeplinite mai multe condiții în același timp.
Ce criterii trebuie să îndeplinească un creator
Una dintre cerințele prevăzute de noua reglementare este ca serviciul să poată fi accesat de publicul din România. În plus, conținutul trebuie să fie destinat publicului român, indiferent dacă acesta se află în țară sau în străinătate.
Un alt criteriu important este dimensiunea audienței. Creatorul trebuie să aibă cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați. Audiența poate fi calculată prin cumularea numărului de urmăritori de pe mai multe platforme.
Există însă și alte condiții. În ultimele 12 luni trebuie să fi fost publicate minimum 24 de materiale video, iar activitatea trebuie să genereze venituri sau alte avantaje.
Aceste beneficii nu înseamnă doar bani încasați direct. Pot intra în această categorie și produse, servicii sau alte forme de recompensă obținute în urma activității online.
100.000 de urmăritori nu înseamnă automat notificare la CNA
Pragul de 100.000 de urmăritori este unul dintre criterii, dar nu este suficient, în sine, pentru declanșarea obligației de notificare.
Prin urmare, un creator cu o comunitate numeroasă nu trebuie automat să notifice CNA doar pentru că depășește acest număr. Pentru aplicarea regulilor trebuie analizate și celelalte condiții prevăzute în Decizia nr. 116/2026, inclusiv frecvența publicării materialelor și existența unor venituri sau beneficii rezultate din activitatea respectivă.
Cât timp au creatorii pentru notificarea CNA
Creatorii sau entitățile care îndeplinesc toate criteriile la momentul intrării în vigoare a deciziei vor avea la dispoziție 60 de zile pentru a transmite notificarea către CNA.
În situația în care același serviciu media este distribuit pe mai multe rețele sociale, nu este necesară depunerea unei notificări separate pentru fiecare platformă. Se transmite o singură notificare, iar Consiliul Național al Audiovizualului emite un singur aviz de furnizare.
Ce înseamnă noile reguli pentru influenceri și branduri
Modificările îi privesc nu doar pe creatorii de conținut, ci și pe companiile care colaborează cu aceștia pentru promovarea produselor și serviciilor.
Responsabilitatea pentru notificarea CNA aparține creatorului sau entității care administrează canalul. Totuși, brandurile pot fi afectate indirect dacă materialele sponsorizate nu sunt marcate corespunzător sau dacă promovarea anumitor produse și servicii contravine regulilor aplicabile.
În acest context, activitatea influencerilor este privită din ce în ce mai mult și prin prisma activității economice, nu doar ca o formă de comunicare pe rețelele sociale.
Pentru creatorii care publică în mod constant conținut video, își monetizează activitatea și au o audiență importantă în România, noile prevederi pot introduce obligații juridice suplimentare.
Astfel, începând cu 27 septembrie, nu platforma folosită — TikTok, YouTube, Instagram sau Facebook — va fi singurul element relevant, ci modul în care este desfășurată activitatea, dimensiunea audienței, frecvența publicării și existența unor venituri sau beneficii.
Pe scurt: ce trebuie să verifice creatorii
Pentru a vedea dacă noile reguli CNA li se aplică, creatorii de conținut ar trebui să verifice câteva criterii esențiale:
Audiență: au cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați, cumulat pe platforme?
Activitate: au publicat minimum 24 de materiale video în ultimele 12 luni?
Monetizare: obțin bani, produse, servicii sau alte beneficii din activitatea online?
Public: conținutul este accesibil în România și se adresează publicului român?
Notificare: dacă toate condițiile sunt îndeplinite, trebuie verificată obligația de notificare către CNA.
Termen: cei care se încadrează în criterii la 27 septembrie 2026 au la dispoziție 60 de zile pentru notificare.
Important: atingerea pragului de 100.000 de urmăritori nu este suficientă, de una singură, pentru a declanșa obligația de notificare. Criteriile trebuie analizate împreună.