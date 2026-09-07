PMB promite că șantierul de la Podul Constanța se închide mai devreme decât era prevăzut. Când revine traficul la două benzi

Constructorul lucrărilor de la Podul Constanța din București a accelerat ritmul intervențiilor, inclusiv în weekend, iar șantierul ar urma să fie închis în jur de 15 octombrie.
Constructorul lucrărilor de la Podul Constanța din București a accelerat ritmul intervențiilor, inclusiv în weekend, iar șantierul ar urma să fie închis în jur de 15 octombrie.
Lucrările desfășurate la Podul Constanța din București intră într-o etapă importantă, după ce constructorul a accelerat ritmul intervențiilor. Primăria Municipiului București anunță că șantierul ar urma să fie închis în jurul datei de 15 octombrie, ceea ce va permite revenirea traficului la două benzi pe sens în zona afectată.
Constructorul a lucrat inclusiv în weekend
Intervenția face parte din Lotul 4 al proiectului, un tronson cu o lungime de aproape 8 kilometri. Potrivit PMB, lucrările aferente acestui lot se desfășoară conform graficului, iar termenul general de finalizare este stabilit pentru anul 2027.
În cazul zonei de la Podul Constanța, însă, constructorul a crescut ritmul de lucru pentru ca intervenția să fie încheiată mai rapid.
„Informații despre șantierul de la Pod Constanța! Tronsonul face parte din Lotul 4, care se întinde pe aproape 8 km. (...) Lotul 4 este în graficul de execuție și are termen de finalizare 2027. Însă, constructorul s-a mobilizat, a lucrat inclusiv în weekend astfel că șantierul de la Podul Constanța va fi închis în jur de 15 octombrie. Este o zonă foarte circulată, unde traficul se îngustează la o bandă pe sens. De aceea am insistat să urgentăm lucrările și să redeschidem traficul la două benzi pe sens”, a precizat PMB, luni, într-o postare pe Facebook.
Șinele sunt montate la cote milimetrice
Echipele de muncitori au montat traversele și șinele și au instalat sistemele de calaj care permit aducerea șinei la cota asfaltului.
Lucrările presupun măsurarea și fixarea șinelor cu precizie milimetrică, atât în ceea ce privește înălțimea, cât și distanța dintre ele.
După această etapă, constructorul urmează să toarne două straturi de beton, peste care vor fi aplicate încă două straturi de asfalt.
Ce zone sunt cuprinse în Lotul 4
Lotul 4 are aproape 8 kilometri și include mai multe artere și străzi din nordul Capitalei.
Tronsonul se întinde între Bulevardul Mihalache, Calea Griviței, Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Gloriei și câteva străzi adiacente.
Pasajul de sub Podul Constanța ar putea fi lărgit
Primăria Municipiului București pregătește și o intervenție de amploare mai mare în zona Podului Constanța. Autoritățile intenționează să lărgească deschiderea pasajului de sub pod, însă proiectul necesită mai întâi realizarea unui studiu de fezabilitate.
„Vom lărgi deschiderea pasajului de sub podul Constanța! Urmează să contractăm studiul de fezabilitate. Aici va fi nevoie de exproprieri, apoi vom da drumul la licitația pentru proiectare și execuție. Estimăm că șantierul îl vom deschide în 2028”, a transmis PMB.