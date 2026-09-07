Orașul mare din România unde fondul clasei este interzis. Primarul a spus că îi va face de rușine public pe profesorii care mai cer bani

Fondul clasei este interzis în școlile din Cluj-Napoca, potrivit mesajului transmis de primarul Emil Boc. Directorii care cer bani părinților pentru dotări sau materiale sunt avertizați că vor fi expuși public.
Emil Boc pune piciorul în prag în privința fondului clasei
Primarul Emil Boc le-a transmis directorilor unităților de învățământ din Cluj-Napoca să nu mai solicite bani părinților pentru reparații, dotări sau materiale necesare în școli.
Edilul susține că municipalitatea are suficiente resurse pentru ca școlile, creșele și grădinițele din oraș să beneficieze de dotările necesare, inclusiv prin investiții realizate cu fonduri europene.
În acest context, Boc spune că practica strângerii banilor de la părinți nu mai este acceptabilă în unitățile de învățământ din municipiu.
„Domnilor și doamnelor director, dacă unul dintre voi în acest oraș îndrăznește să ceară bani de la părinți pentru hârtie igienică, pentru detergent, pentru a zugrăvi o clasă, vă fac de minune public și de rușine. Acest oraș își permite să doteze fiecare școală, fiecare creșă-grădiniță, fără excepție, la standardele civilizate. Sesizați, pentru că este inadmisibil ca în acest oraș cineva să mai îndrăznească să ceară așa cum era obiceiul în trecut, că mai cerem la fondul clasei ca să facem nu știu ce. Nu!”, a declarat Boc pentru radiocluj.ro.
Banii pentru școli trebuie să vină prin finanțarea oficială
Mesajul primarului vizează o practică întâlnită în școlile din România, prin care părinții sunt solicitați să contribuie financiar pentru diverse necesități ale claselor.
În cazul unităților de învățământ din Cluj-Napoca, directorii sunt îndemnați să folosească sursele oficiale de finanțare disponibile prin bugetul local, în locul colectării de bani de la familiile elevilor.
Primăria pune această măsură în legătură cu nivelul investițiilor realizate în infrastructura educațională din municipiu și cu posibilitatea de a asigura dotările necesare din fonduri publice.
Peste 40.000 de elevi au transport public gratuit
Sprijinul acordat elevilor din Cluj-Napoca include și transportul public gratuit. Peste 40.000 de elevi din municipiu și zona metropolitană beneficiază de abonamente gratuite pe liniile Companiei de Transport Public.
Edilul a anunțat și modul în care sunt acordate facilitățile pentru noul an școlar.
„Drumul spre școală începe cu transportul public gratuit asigurat elevilor de către primăria municipiului Cluj-Napoca. Peste 40.000 de elevi din Cluj-Napoca și din zona metropolitană beneficiază de abonamente gratuite pentru transportul public. Pe parcursul lunii septembrie, cardurile vor putea fi încărcate atât la automate cât și la centrele de ticketing. Începând cu 1 octombrie, abonamentele vor putea fi eliberate doar la centrele de ticketing ale Companiei de Transport Public”, a explicat edilul clujean.
Ghiozdane și rechizite pentru copiii din familii defavorizate
Măsurile de sprijin pentru începutul anului școlar includ și copiii proveniți din familii cu posibilități financiare reduse.
Direcția de Asistență Socială a finalizat distribuirea a 570 de ghiozdane complet echipate cu rechizite pentru copiii din familii defavorizate.
Programul este destinat sprijinirii elevilor vulnerabili și urmărește să le ofere acestora rechizitele necesare pentru începutul anului școlar.