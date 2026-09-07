Tren gratuit pentru elevi în anul școlar 2026-2027. Ce acte sunt necesare pentru bilete și abonamente

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 14:39

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat au în continuare dreptul la călătorii gratuite cu trenul pe tot parcursul anului școlar 2026-2027. Gratuitatea se aplică în baza documentelor necesare pentru emiterea biletelor și abonamentelor.

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