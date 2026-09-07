Tren gratuit pentru elevi în anul școlar 2026-2027. Ce acte sunt necesare pentru bilete și abonamente

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat au în continuare dreptul la călătorii gratuite cu trenul pe tot parcursul anului școlar 2026-2027. Gratuitatea se aplică în baza documentelor necesare pentru emiterea biletelor și abonamentelor.
Odată cu începutul anului școlar 2026-2027, elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat își păstrează dreptul la călătorii gratuite cu trenul în traficul intern.
CFR Călători a anunțat că facilitatea este valabilă pe întreaga durată a anului școlar și se aplică tuturor categoriilor de trenuri, inclusiv Regio, InterRegio și InterCity.
Ce gratuități primesc elevii
Elevii pot călători gratuit la clasa a II-a, pe baza biletelor emise în condițiile prevăzute de legislație.
În trenurile în care este obligatorie rezervarea locului, elevii nu achită nici tariful aferent rezervării.
De asemenea, aceștia pot solicita abonamente lunare gratuite, care permit un număr nelimitat de călătorii la clasa a II-a. Facilitatea este disponibilă indiferent de categoria trenului utilizat.
Există însă costuri suplimentare pentru cei care aleg alte condiții de călătorie. Pasagerii care optează pentru clasa I, vagoane de dormit sau cușetă trebuie să achite diferența de tarif, precum și costurile aferente rezervării.
Ce documente sunt necesare pentru biletele gratuite
Pentru eliberarea unui bilet sau abonament gratuit, elevii trebuie să dovedească faptul că sunt înscriși la o unitate de învățământ.
Acest lucru se poate face prin:
carnetul sau legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, în care să fie trecute numele, prenumele și CNP-ul;
adeverința emisă de unitatea de învățământ, întocmită potrivit modelului stabilit prin HG nr. 810/2023.
Documentele trebuie să confirme calitatea de elev pentru anul școlar 2026-2027.
De unde pot fi cumpărate biletele gratuite
Biletele pentru călătoriile gratuite pot fi obținute de la casele de bilete din stațiile CFR și de la agențiile de voiaj CFR Călători.
Există și variante digitale. Biletele pot fi cumpărate online sau de la automatele de vânzare din stații.
Pentru utilizarea acestor opțiuni, elevul trebuie să aibă un ID de elev valabil pentru anul școlar în curs. Acesta este emis după verificarea și validarea calității de elev la o casă de bilete.
Într-o situație specială, biletul poate fi emis direct în tren. Acest lucru este posibil atunci când elevul urcă dintr-o stație în care nu există casă de bilete.
Cum se obține abonamentul lunar gratuit
Și abonamentele lunare pot fi emise la casele de bilete și la agențiile de voiaj CFR Călători.
Acestea pot fi solicitate și online. Varianta electronică poate fi salvată pe telefon sub forma unui cod QR cu elemente dinamice.
Abonamentul poate fi eliberat și la automatele de bilete, cu ajutorul ID-ului de elev, după validarea statutului de elev.
Până când mai sunt valabile documentele pentru anul școlar precedent
Există o perioadă de tranziție între cele două ani școlari.
Până la 30 septembrie 2026 inclusiv, elevii pot cumpăra bilete și abonamente gratuite folosind carnetul sau legitimația de elev ori adeverința școlară vizată pentru anul școlar 2025-2026.
De la 1 octombrie 2026, documentele pentru gratuitate trebuie să ateste calitatea de elev pentru anul școlar 2026-2027.
Astfel, elevii trebuie să se asigure că au carnetele sau legitimațiile vizate pentru noul an școlar.
Ce trebuie să aibă elevii la controlul din tren
La verificarea biletelor, elevii trebuie să prezinte documentul de călătorie gratuit valabil.
Acesta poate fi prezentat în format fizic sau, în cazul documentelor digitale, prin codul QR.
În plus, este necesar un document de identitate. Sunt acceptate cartea de identitate, pașaportul, permisul de ședere sau permisul de conducere.
Pentru copiii cu vârsta sub 14 ani poate fi prezentat certificatul de naștere, în original sau copie.
În lipsa unui document de identitate, elevul poate prezenta carnetul sau legitimația de elev, însă documentul trebuie să conțină atât fotografia, cât și CNP-ul.
Ce se întâmplă dacă elevul nu are actele necesare
Elevii care nu pot prezenta documentele solicitate la control riscă să fie considerați pasageri fără bilet sau abonament valabil.
În această situație se aplică tarifele de taxare prevăzute pentru călătoriile fără documente valabile. Aceste tarife sunt mai mari decât prețurile practicate la casele de bilete.
De aceea, CFR Călători recomandă ca elevii să verifice înainte de plecare atât valabilitatea biletului sau abonamentului, cât și documentele necesare.
Unde pot fi găsite informațiile complete
CFR Călători precizează că toate detaliile privind gratuitatea elevilor, documentele necesare și modalitățile de emitere a biletelor și abonamentelor sunt disponibile pe site-ul companiei.
Informațiile se găsesc în secțiunea Trafic Intern – Facilități – Reduceri pentru elevi și studenți.