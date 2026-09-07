Ministrul Educației, despre achiziția manualelor de clasa a IX-a: „Am accelerat procedura: de la 10 la 7 luni”

Manualele pentru clasa a IX-a ar putea ajunge în școli cu întârziere. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, spune că licitația pentru achiziția acestora a fost accelerată, iar procedura ar urma să dureze aproximativ șapte luni, față de zece luni în mod obișnuit.
Manualele noi pentru clasa a IX-a, în procedură accelerată
Manualele pentru elevii de clasa a IX-a sunt achiziționate printr-o procedură separată, deoarece sunt elaborate pe baza noilor programe școlare. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a explicat că procesul de achiziție a fost grăbit, dar că manualele nu vor putea ajunge imediat în școli.
Noile programe școlare au fost aprobate la sfârșitul anului trecut și la începutul acestui an. Potrivit ministrului, bugetul necesar pentru lansarea licitației a fost disponibil după aprobarea bugetului de stat, la 27 martie.
Când a fost lansată licitația pentru manualele de clasa a IX-a
Mihai Dimian a precizat că documentația pentru procedură a fost transmisă către Agenția Națională pentru Achiziții Publice la numai o zi după aprobarea bugetului.
Licitația a fost publicată pe 10 aprilie, după verificările realizate de ANAP.
Ministrul susține că, în cazul manualelor școlare, procedura este mult mai lungă decât o licitație obișnuită și poate dura în mod normal aproximativ 10 luni.
De ce durează atât de mult achiziția manualelor
Procedura nu se limitează la desemnarea unui câștigător. Editurile trebuie să elaboreze efectiv manualele, iar apoi materialele sunt analizate și evaluate de comisii de specialitate.
În funcție de numărul de manuale înscrise pentru fiecare disciplină, evaluarea poate dura săptămâni sau chiar luni.
Ministrul a dat exemplul unei discipline pentru care au fost depuse 11 manuale. În acest caz, comisia a trebuit să evalueze succesiv materialele, ceea ce a presupus un volum mare de muncă.
Ministerul spune că procedura a fost scurtată de la 10 la 7 luni
Mihai Dimian afirmă că Ministerul Educației a încercat să reducă durata întregului proces.
Potrivit acestuia, obiectivul este ca procedura să fie finalizată în aproximativ șapte luni, față de cele 10 luni necesare în mod obișnuit.
Ministrul a declarat că angajații implicați în proces au continuat să lucreze inclusiv în perioada verii, pentru ca evaluarea manualelor să fie încheiată cât mai repede.
Documentația completă a fost transmisă către ANAP în 16-17 august, după finalizarea etapelor de evaluare.
Când ar putea fi încheiată procedura de achiziție
Potrivit ministrului interimar al Educației, verificările efectuate de ANAP ar urma să fie încheiate în jurul jumătății lunii septembrie.
După finalizarea acestei etape, manualele pot fi contractate, cu condiția să nu apară contestații.
Astfel, termenul de apariție a manualelor în școli depinde și de eventualele contestații depuse în cadrul procedurii de achiziție.
Manualele pot fi disponibile mai întâi în format digital
După semnarea contractelor, manualele vor putea fi puse la dispoziția elevilor în format digital.
Pentru variantele tipărite, ministrul estimează un termen suplimentar de aproximativ trei-patru săptămâni.
În aceste condiții, manualele noi pentru clasa a IX-a ar urma să fie disponibile fizic în școli la o anumită perioadă după încheierea procedurii de achiziție.
De ce întârzierea manualelor ar avea un impact limitat la începutul anului
Mihai Dimian susține că situația trebuie privită și prin specificul începutului clasei a IX-a.
Elevii vin din școli gimnaziale diferite și au niveluri de pregătire diferite. Din acest motiv, primele săptămâni sunt folosite, în mod obișnuit, pentru recapitularea materiei și evaluarea cunoștințelor.
Ministrul afirmă că, în această perioadă inițială, programa nouă și manualele aferente nu sunt folosite încă la capacitate maximă.
„În primele trei săptămâni nu folosești efectiv programa școlară și manualul nou, ci faci aceste elemente de recapitulare și evaluare”, a explicat Mihai Dimian.
Mihai Dimian a participat la deschiderea anului școlar la Ploiești
Ministrul interimar al Educației a făcut aceste precizări luni, la Ploiești, unde a participat la festivitatea de deschidere a anului școlar la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”.
Problema manualelor de clasa a IX-a este una dintre principalele teme ale începutului de an școlar 2026-2027, în condițiile introducerii unor programe noi pentru liceu.