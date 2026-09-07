Ministrul Educației, despre achiziția manualelor de clasa a IX-a: „Am accelerat procedura: de la 10 la 7 luni”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 13:58

Manualele pentru clasa a IX-a ar putea ajunge în școli cu întârziere. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, spune că licitația pentru achiziția acestora a fost accelerată, iar procedura ar urma să dureze aproximativ șapte luni, față de zece luni în mod obișnuit.

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