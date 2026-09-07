Ce să NU îi spui copilului înainte de școală. 10 replici aparent inofensive care îi pot amplifica anxietatea

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 10:36

Unele replici pe care părinții le spun cu intenția de a-și încuraja copilul înainte de școală pot avea efectul opus. Psihologul Lavinia Chifor explică de ce expresii precum „Ești mare deja”, „Să fii cel mai bun” sau „Să nu plângi” pot pune presiune pe copil și ce putem spune în loc.

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