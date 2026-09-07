UMF „Carol Davila”, cea mai bună universitate din România în 2026. A urcat 91 de poziții în clasamentul mondial

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 09:24

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București ocupă primul loc în România în ediția 2026 a clasamentului internațional NTU Ranking. Instituția se află pe locul 597 la nivel mondial și este singura universitate din țară prezentă în clasamentul dedicat domeniului Medicină.

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