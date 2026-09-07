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Educatie· 1 min citire

UMF „Carol Davila”, cea mai bună universitate din România în 2026. A urcat 91 de poziții în clasamentul mondial

Universitatea Carol Davilla

Universitatea Carol Davilla

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 09:24

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București ocupă primul loc în România în ediția 2026 a clasamentului internațional NTU Ranking. Instituția se află pe locul 597 la nivel mondial și este singura universitate din țară prezentă în clasamentul dedicat domeniului Medicină.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București ocupă primul loc în România în ediția 2026 a clasamentului internațional Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities, cunoscut drept NTU Ranking. Instituția se află pe locul 597 la nivel mondial în clasamentul general, fiind una dintre cele patru universități românești incluse în această ediție.

Rezultatele arată și o evoluție importantă față de anul precedent. UMF „Carol Davila” a urcat 91 de poziții în clasamentul general mondial, ceea ce marchează un progres semnificativ în evaluarea internațională a performanței sale academice și științifice.

Singura universitate din România clasată la domeniul Medicină

UMF „Carol Davila” este singura universitate din România care apare în clasamentul NTU 2026 pentru domeniul Medicină. Instituția ocupă locul 261 la nivel mondial, iar față de anul trecut a urcat șapte poziții în această categorie.

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