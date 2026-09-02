Bacalaureat 2030, noua structură. Ce examene vor susține elevii care încep acum clasa a IX-a

Programele de examen pentru toate disciplinele și modulele prevăzute la Bacalaureatul din 2030 au fost aprobate prin ordin și publicate, miercuri, în Monitorul Oficial (MO) al României, potrivit Edupedu. Noile programe se vor aplica începând cu sesiunea din vara anului 2030, prima generație vizată fiind cea a elevilor care intră în clasa a IX-a în această lună.
Aceasta va fi prima generație de absolvenți care va finaliza studiile liceale în baza noilor planuri-cadru și a programelor școlare aprobate pentru anul școlar 2026-2027, potrivit anunțului făcut în luna iunie de Ministerul Educației, mai arată sursa citată.
Ce probe vor susține elevii la Bacalaureatul 2030
Potrivit prevederilor Legii nr. 198/2023, examenul de Bacalaureat va include atât probe de evaluare a competențelor, cât și probe scrise.
La probele de competențe sunt prevăzute evaluarea competențelor de comunicare în limba română, pentru toate profilurile și specializările, precum și evaluarea competențelor de comunicare în limba maternă, pentru elevii aparținând minorităților naționale.
O schimbare importantă față de actuala structură este introducerea evaluării competențelor lingvistice la două limbi moderne, în condițiile în care în prezent este evaluată o singură limbă modernă. Proba de evaluare a competențelor digitale va fi, de asemenea, menținută.
Probele scrise, diferențiate în funcție de profil
La proba scrisă de limba și literatura română sunt prevăzute variante comune și diferențiate în funcție de profil și specializare. Pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale este prevăzută și proba scrisă la limba și literatura maternă.
Examenul va include apoi două probe scrise obligatorii diferențiate, în funcție de filieră și specializare.
La filiera teoretică, prima probă va fi diferențiată astfel: elevii de la matematică-informatică vor susține examenul la matematică, cei de la științe ale naturii vor avea posibilitatea de a alege între fizică, chimie și biologie, iar elevii de la științe sociale vor susține proba la istorie. Pentru specializarea filologie, prima probă va fi la limba și literatura unei limbi de circulație internațională.
La filiera tehnologică, prima probă va fi specifică domeniului de pregătire, în timp ce la filiera vocațională va fi susținută una dintre disciplinele de specialitate.
A doua probă obligatorie
Pentru cea de-a doua probă scrisă obligatorie, opțiunile diferă, de asemenea, în funcție de specializare.
La matematică-informatică, elevii vor putea alege între informatică, fizică, chimie și biologie. La științe ale naturii, opțiunile vor fi fizică, chimie, biologie, matematică și informatică.
Pentru specializarea științe sociale sunt prevăzute geografia, disciplinele socio-umane și religia, iar la filologie elevii vor putea alege între istorie, geografie, discipline socio-umane și religie.
În cazul filierei tehnologice, a doua probă va fi la o disciplină relevantă pentru profilul real. Pentru filiera vocațională, aceasta va viza o disciplină relevantă pentru profilul predominant al specializării.
O nouă probă pentru evaluarea competențelor de bază
Bacalaureatul 2030 va include și o probă scrisă de evaluare a competențelor de bază, denumită proba F.
Pentru profilul real, elevii vor putea alege între istorie, geografie, discipline socio-umane și religie. Pentru profilul umanist, opțiunile vor fi matematica, fizica, chimia și biologia.
În cazul filierei tehnologice, proba F va presupune alegerea uneia dintre disciplinele de la profilul real sau uman, complementar cu disciplinele alese la probele E. Pentru filiera vocațională, elevii vor putea opta pentru una dintre disciplinele de la profilul real sau uman, de asemenea în funcție de disciplinele alese anterior.