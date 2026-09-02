Bacalaureat 2030, noua structură. Ce examene vor susține elevii care încep acum clasa a IX-a

Publicat 2 sept. 2026, 14:17 Actualizat 2 sept. 2026, 14:21

Programele de examen pentru toate disciplinele și modulele prevăzute la Bacalaureatul din 2030 au fost aprobate prin ordin și publicate, miercuri, în Monitorul Oficial (MO) al României, potrivit Edupedu. Noile programe se vor aplica începând cu sesiunea din vara anului 2030, prima generație vizată fiind cea a elevilor care intră în clasa a IX-a în această lună.

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