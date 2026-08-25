Titularizare 2026: Profesorii cu note peste 5 participă la ședințele de repartizare din 25-27 august

Titularizare 2026 intră într-o nouă etapă de repartizare. În perioada 25-27 august, inspectoratele școlare organizează ședințe pentru candidații care au obținut rezultate peste 5, în condițiile prevăzute de calendarul oficial de mobilitate pentru anul școlar 2026-2027.
La aceste ședințe pot participa candidații care au obținut peste 5 atât la inspecția specială, cât și la proba scrisă de la Titularizare 2026. Sunt vizați, de asemenea, candidații cu medii peste 7 obținute la concurs în ultimii șase ani, precum și cei cu medii între 5 și 7 obținute în ultimii trei ani, alături de candidații pentru a doua specializare și alte categorii prevăzute de metodologia de mobilitate.
Repartizarea se face pe posturi didactice netitularizabile, cu angajare pe perioadă determinată, în ordinea stabilită prin metodologia-cadru și anexele acesteia.
Lista posturilor, actualizată
Site-ul Titularizare 2026 a fost actualizat cu lista posturilor disponibile în fiecare județ, după repartizările din 20 și 21 august, când au avut prioritate candidații cu note peste 7.
Procesul de repartizare are loc într-un context în care sistemul de educație trece prin reorganizări ale unor unități de învățământ. Ministerul Educației și Cercetării a modificat ordinea unor etape de mobilitate, după ce reorganizarea școlilor și schimbările privind efectivele de elevi au dus la modificarea unor posturi.
Peste 17.000 de candidați pot ocupa un post
Rezultatele finale ale Titularizării 2026, după soluționarea contestațiilor, arată că 17.205 candidați au obținut rezultate care le permit titularizarea. În același timp, la nivel național sunt disponibile doar 6.166 de posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată.
Astfel, concurența rămâne ridicată, iar pentru candidații care nu prind un post titularizabil, ședințele din 25-27 august reprezintă o etapă importantă pentru ocuparea unui post pe perioadă determinată în anul școlar 2026-2027.
Următoarele zile sunt, prin urmare, decisive pentru mii de profesori și viitori profesori care își caută un post în învățământ înainte de începerea noului an școlar.