Titularizare 2026: Profesorii cu note peste 5 participă la ședințele de repartizare din 25-27 august

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 10:40

Titularizare 2026 intră într-o nouă etapă de repartizare. În perioada 25-27 august, inspectoratele școlare organizează ședințe pentru candidații care au obținut rezultate peste 5, în condițiile prevăzute de calendarul oficial de mobilitate pentru anul școlar 2026-2027.

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