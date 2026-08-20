Legea salarizării scoate profesorii în stradă: „Ne tăiați salariul, înghețăm anul!”

Publicat 20 aug. 2026, 18:07 Actualizat 20 aug. 2026, 18:10 Sursă Realitatea PLUS

Tensiuni tot mai mari în educație înainte de începerea noului an școlar. Profesorii amenință cu proteste dacă noua lege a salarizării va duce la scăderea veniturilor. Dascălii spun că nu vor intra la cursuri și pot chiar să înghețe anul școlar.

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