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Educatie· 1 min citire

Legea salarizării scoate profesorii în stradă: „Ne tăiați salariul, înghețăm anul!”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 18:07
Actualizat20 aug. 2026, 18:10
SursăRealitatea PLUS

Tensiuni tot mai mari în educație înainte de începerea noului an școlar. Profesorii amenință cu proteste dacă noua lege a salarizării va duce la scăderea veniturilor. Dascălii spun că nu vor intra la cursuri și pot chiar să înghețe anul școlar.

Profesorii amenință dacă li se taie salariile

„Spunem un nu răspicat acestei legi a salarizării, iar dacă într-adevăr se va pune în aplicare, se vor începe cu proteste.

Pentru aceste sinecuri există tot timpul bani.

Am văzut chiar salariile dânșilor le-au fost trimise domnului Pîslaru în plic pentru a fi majorate aceste salarii.

Iar pentru noi, cei din educație și chiar și cei din sănătate, am fost iarăși lăsați la urmă.

Nu este normal. Aceste burse sociale care se acordă unor copii care, într-adevăr, au nevoie și pe perioada vacanțelor, fiindcă și pe perioada vacanțelor cred că trebuie să își cumpere alimente, trebuie să își procure poate o carte.

Deci s-a ajuns la concluzia că nu trebuie să se acorde aceste burse pe perioada vacanților școlare. Este de-a dreptul jignitor.

Să plece acasă, să lase locul altor oameni care sunt capabili, care dau importanța cuvenită atât educației cât și sănătății și să ne arate, într-adevăr, dacă au curajul, acea grilă și acel proiect al legii salarizării.”, a declarat liderul de sindicat din Cluj, Lucia Cojocaru.

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