Rezultatele la Bacalaureat 2026, sesiunea din august, vor fi publicate marți până la ora 09:00. Anunțul Ministrului Educației

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 19:26

Rezultatele celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat ar urma să fie publicate marți, până la ora 09.00, anunță ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, care precizează că „la fiecare trei candidați, unul va avea motive să zâmbească”.

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