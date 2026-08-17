Realitatea.NET
Educatie· 1 min citire

Rezultatele la Bacalaureat 2026, sesiunea din august, vor fi publicate marți până la ora 09:00. Anunțul Ministrului Educației

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 19:26

Rezultatele celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat ar urma să fie publicate marți, până la ora 09.00, anunță ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, care precizează că „la fiecare trei candidați, unul va avea motive să zâmbească”.

Peste 33.000 de candidați au susținut examenul maturității în sesiunea de toamnă

”Ne-am planificat ca mâine, până la ora 9:00, să publicăm online rezultatele acestei sesiuni de Bacalaureat. La fiecare trei candidaţi, unul va avea motive să zâmbească”, a scris, luni, pe Facebook, ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian.

Oficialul are şi un mesaj pentru cei care nu vor reuşi să promoveze examenul: ”Celor care nu vor reuşi de această dată le spun că un examen nereuşit acum nu închide drumul lor mai departe. Îi încurajez să se pregătească în continuare, iar zâmbetul va fi al lor în 2027”.

Peste 33.000 de candidaţi s-au înscris, în total, la a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an, care a început în 3 august cu probele de evaluare a competenţelor. Probele scrise au avut loc din 10 august.

Rata de promovare din prima sesiune a fost de 76,9%

Rezultatele vor fi afişate pe 18 august, urmate de depunerea eventualelor contestaţii, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 24 august.

La prima sesiune s-au înscris aproape 131.000 de candidaţi, iar rezultatele finale, după contestaţii, au arătat o rată de succes de 76,9%.

 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

rezultate bacalaureatministrul educatieimihai dimian

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Educatie

Mai Multe