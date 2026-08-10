Șofer filmat făcând manevre periculoase chiar în fața Poliției din Baia Mare. Tânărul de 19 ani a rămas fără permis

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 21:23

Un șofer în vârstă de 19 ani din Baia Mare a fost identificat de polițiști după ce imaginile în care conducea agresiv au ajuns în spațiul public. Înregistrarea surprindea comportamentul riscant al conducătorului auto pe o stradă din municipiu, chiar în apropierea sediului Poliției. Tânărul a fost amendat și a rămas fără dreptul de a conduce pentru 30 de zile.

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