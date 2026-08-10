Șofer filmat făcând manevre periculoase chiar în fața Poliției din Baia Mare. Tânărul de 19 ani a rămas fără permis

Un șofer în vârstă de 19 ani din Baia Mare a fost identificat de polițiști după ce imaginile în care conducea agresiv au ajuns în spațiul public. Înregistrarea surprindea comportamentul riscant al conducătorului auto pe o stradă din municipiu, chiar în apropierea sediului Poliției. Tânărul a fost amendat și a rămas fără dreptul de a conduce pentru 30 de zile.
Filmarea cu autoturismul care circula într-un mod periculos pe strada Gheorghe Șincai din Baia Mare a atras atenția autorităților. Polițiștii din Maramureș au demarat verificări pentru identificarea persoanei aflate la volan.
Șoferul agresiv a fost identificat
În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit cine se afla la volanul mașinii surprinse în imaginile distribuite în mediul online.
Potrivit Poliției Maramureș, conducătorul auto este un tânăr de 19 ani.
Acesta a fost sancționat contravențional pentru comportamentul adoptat în trafic. Pe lângă amendă, polițiștii au dispus și o măsură complementară: suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.
Manevre riscante, surprinse chiar în centrul orașului
Imaginile care au dus la identificarea tânărului îl surprind în timp ce conduce autoturismul într-un mod considerat agresiv, pe strada Gheorghe Șincai din Baia Mare.
Situația a atras cu atât mai mult atenția cu cât manevrele au fost efectuate chiar în fața sediului Poliției, ceea ce a făcut ca imaginile să devină rapid subiect de discuție în mediul online.
Polițiștii au verificat imaginile și au făcut demersurile necesare pentru stabilirea identității conducătorului auto.
Dreptul de a conduce, suspendat timp de o lună
În urma verificărilor, autoritățile au aplicat sancțiunea prevăzută de legislația rutieră pentru comportamentul agresiv în trafic.
Tânărul nu va mai putea conduce timp de 30 de zile, după ce polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce.
Cazul reprezintă încă un exemplu al modului în care imaginile surprinse de participanții la trafic și distribuite ulterior în spațiul public pot ajuta autoritățile la identificarea șoferilor care încalcă regulile de circulație.
Polițiștii atrag constant atenția asupra riscurilor asociate conducerii agresive și a manevrelor periculoase, mai ales în zonele intens circulate, unde astfel de comportamente pot pune în pericol atât șoferii, cât și pietonii.