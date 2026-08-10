Peste 3.700 de blocuri din București au probleme cu apa caldă

Publicat 10 aug. 2026, 15:13 Actualizat 10 aug. 2026, 16:47

Peste 3.700 de blocuri din București se confruntă cu probleme în alimentarea cu apă caldă, potrivit datelor disponibile în aplicația Termoalert pe 10 august 2026. Sistemul de termoficare al Capitalei funcționează la numai 59% din capacitate. Dintre cele 3.791 de blocuri afectate, 1.170 nu au deloc apă caldă, iar în alte 2.621 furnizarea este deficitară.

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