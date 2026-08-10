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Peste 3.700 de blocuri din București au probleme cu apa caldă

Termoficare

Termoficare

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 15:13
Actualizat10 aug. 2026, 16:47

Peste 3.700 de blocuri din București se confruntă cu probleme în alimentarea cu apă caldă, potrivit datelor disponibile în aplicația Termoalert pe 10 august 2026. Sistemul de termoficare al Capitalei funcționează la numai 59% din capacitate. Dintre cele 3.791 de blocuri afectate, 1.170 nu au deloc apă caldă, iar în alte 2.621 furnizarea este deficitară.

Avarii și lucrări de modernizare în primele două sectoare

Problemele sunt provocate de lucrările pentru remedierea avariilor, reabilitarea rețelei și manevrele de oprire a CET Sud și pornire a CET Progresu. În Sectorul 1, 20 de blocuri au rămas fără apă caldă din cauza unei avarii la racordul primar. Furnizarea ar trebui reluată până pe 10 august, la ora 23:30. În Sectorul 2 sunt afectate 893 de blocuri, dintre care 778 primesc apă caldă în mod deficitar, iar 115 nu sunt alimentate din cauza lucrărilor de modernizare.

În Sectorul 3, 203 blocuri nu beneficiază deloc de apă caldă. În alte 1.891 de imobile, furnizarea este deficitară. În Sectorul 4 sunt afectate 275 de blocuri, din cauza manevrelor de oprire a CET Sud și pornire a CET Progresu. Alimentarea cu apă caldă ar trebui reluată până pe 10 august, la ora 23:00.

În Sectorul 5, apa caldă este furnizată deficitar în 35 de blocuri, iar un alt imobil este afectat de revizia tehnică de la CET Progresu. Alte 533 de blocuri nu au deloc apă caldă din cauza lucrărilor de depistare și remediere a unei avarii la rețeaua termică primară de pe Calea Rahovei. În total, în acest sector sunt afectate 569 de blocuri. Termenul estimat pentru remedierea problemelor este 14 august, la ora 23:00.

În Sectorul 6, 134 de blocuri nu au apă caldă din cauza unor avarii. Pentru 90 dintre acestea, lucrările ar trebui să fie finalizate până pe 11 august, la ora 23:30. În cazul celorlalte 44 de blocuri, termenul anunțat este 12 august, la ora 23:00. Lista completă a imobilelor în care furnizarea este oprită sau deficitară poate fi consultată pe site-ul Companiei Municipale Termoenergetica.

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