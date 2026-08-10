Revolta legumicultorilor din Vidra. Acuzații privind folosirea ilegală a platformei „IAR MIROASE”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 11:02

Revoltă uriașă în rândul agricultorilor și legumicultorilor din comuna Vidra, județul Ilfov, care acuză că imaginea zonei și activitatea producătorilor locali sunt afectate de un val de reclamații privind mirosurile, transmise în principal prin platforma electronică „Iar Miroase”.

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