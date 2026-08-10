Revolta legumicultorilor din Vidra. Acuzații privind folosirea ilegală a platformei „IAR MIROASE”

Revoltă uriașă în rândul agricultorilor și legumicultorilor din comuna Vidra, județul Ilfov, care acuză că imaginea zonei și activitatea producătorilor locali sunt afectate de un val de reclamații privind mirosurile, transmise în principal prin platforma electronică „Iar Miroase”.
Controversele privind reclamațiile de mediu
Legumicultorii susțin că, după mai bine de doi ani de controverse, este necesară o verificare a mecanismului prin care sunt generate și transmise sesizările către instituțiile statului. Agricultorii nu contestă dreptul cetățenilor de a reclama eventuale probleme de mediu, însă cer să se stabilească în ce măsură fiecare petiție reprezintă o sesizare individuală, reală și actuală.
Potrivit agricultorilor, platforma ar permite transmiterea unui număr foarte mare de reclamații într-un interval scurt, iar autoritățile ar trebui să verifice dacă sesizările sunt formulate individual de cetățeni sau dacă pot fi generate și transmise printr-un mecanism electronic automatizat.
În același timp, legumicultorii invocă rezultatele unor măsurători efectuate în lunile aprilie și iunie, despre care susțin că au fost realizate cu ajutorul unor laboratoare acreditate și că au indicat încadrarea parametrilor analizați în limitele legale, potrivit GSnews.
Agricultorii consideră că aceste rezultate trebuie analizate în paralel cu numărul mare de reclamații privind mirosurile și cer autorităților să stabilească dacă există o corespondență între volumul sesizărilor și situația constatată prin măsurători.
„Măsurătoarea nu se face prin numărul de clickuri”, susțin legumicultorii, care cer ca evaluarea situației de la Vidra să se bazeze pe date și rezultate de laborator, dar și pe verificarea modului în care sunt colectate și transmise reclamațiile.
Disputa privind marca „IAR MIROASE”
O altă problemă ridicată de agricultori privește utilizarea denumirii „Iar Miroase”. Potrivit documentelor invocate de aceștia, Asociația „Noi cei din comuna Vidra, județul Ilfov” susține că deține drepturile asupra mărcii „IAR MIROASE”, înregistrată la OSIM.
Legumicultorii cer clarificarea situației juridice și verificarea dreptului în baza căruia denumirea este utilizată în legătură cu platforma electronică de sesizări.
Totodată, agricultorii solicită autorităților să verifice cine administrează platforma, cine are acces la datele utilizatorilor, cum sunt finanțate activitățile acesteia și dacă există eventuale legături între persoanele implicate și diferiți actori politici sau economici.
Afirmațiile privind presupuse interese politice, electorale sau imobiliare sunt prezentate de agricultori ca suspiciuni și acuzații care, pentru a putea fi confirmate, necesită verificări din partea instituțiilor competente.
Impactul asupra producătorilor din Vidra
În centrul nemulțumirii producătorilor se află și impactul economic. Legumicultorii susțin că asocierea repetată a localității Vidra cu problemele de miros a afectat imaginea zonei și afirmă că unii producători au înregistrat scăderi ale vânzărilor de aproximativ 20-30%.
Pentru agricultori, miza este cu atât mai importantă cu cât Vidra are o tradiție legumicolă de peste un secol, iar producția locală reprezintă principala sursă de venit pentru numeroase familii.
Legumicultorii cer, astfel, o verificare completă a situației: de la calitatea aerului și rezultatele măsurătorilor, până la modul în care sunt generate, colectate și transmise sesizările privind mirosurile.
Printre întrebările la care agricultorii solicită răspuns se numără: câte reclamații provin prin platforma „Iar Miroase”, câte sunt formulate independent, câte persoane distincte au transmis sesizări, dacă există petiții repetitive și cine controlează mecanismul electronic prin care acestea ajung la autorități.
Pentru producătorii din Vidra, disputa nu mai este doar despre mirosuri, ci și despre reputația unei comunități agricole, despre veniturile familiilor care trăiesc din legumicultură și despre necesitatea ca orice campanie de sesizare să aibă la bază reclamații reale, individuale și verificabile.