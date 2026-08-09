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Bărbat de 84 de ani, abandonat pe traseul spre Vârful Moldoveanu de propria familie. A petrecut 36 de ore pe munte - VIDEO

Bărbat pe munte

Bărbat pe munte

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 21:15

Un bărbat de 84 de ani a fost salvat după ce s-a rătăcit pe traseul către Vârful Moldoveanu. Acesta plecase sâmbătă dimineața împreună cu un grup din care făceau parte fiul, nora și nepotul său. La un moment dat, rudele și-au continuat urcarea, iar bărbatul a fost lăsat să coboare singur. El a ajuns pe un traseu greșit și a petrecut aproximativ 36 de ore pe munte.

Bărbatul a sunat la 112 după miezul nopții și le-a explicat salvatorilor că se despărțise de grup. Acesta era epuizat și nu mai știa cum să revină pe traseul corect. Jandarmii montani și salvamontiștii argeșeni au pornit imediat în căutarea lui. Operațiunea s-a desfășurat timp de aproximativ opt ore, prin întuneric și pe un teren dificil.

Găsit în stare bună de sănătate

Căutările au fost îngreunate de faptul că în unele zone nu existau comunicații radio sau telefonice. Bărbatul a fost găsit în jurul orei 08:00 și era în stare bună de sănătate. Coborârea sa până la baza Salvamont Nucșoara a continuat pe parcursul zilei, fiind încheiată duminică seara. Ulterior, acesta urma să fie transportat la Curtea de Argeș și preluat de membrii familiei.

Jandarmii montani au avertizat că nicio persoană epuizată, accidentată sau dezorientată nu trebuie lăsată singură pe munte. Salvatorii le recomandă turiștilor să rămână împreună și să solicite ajutor imediat atunci când unul dintre membrii grupului nu mai poate continua traseul. „Câteva minute de răbdare și sprijin pot face diferența. Rămâneți împreună, aveți grijă unii de ceilalți, iar atunci când situația o impune, cereți ajutor”, au transmis aceștia.

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