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Locale· 1 min citire
Bărbat de 84 de ani, abandonat pe traseul spre Vârful Moldoveanu de propria familie. A petrecut 36 de ore pe munte - VIDEO
Bărbat pe munte
Un bărbat de 84 de ani a fost salvat după ce s-a rătăcit pe traseul către Vârful Moldoveanu. Acesta plecase sâmbătă dimineața împreună cu un grup din care făceau parte fiul, nora și nepotul său. La un moment dat, rudele și-au continuat urcarea, iar bărbatul a fost lăsat să coboare singur. El a ajuns pe un traseu greșit și a petrecut aproximativ 36 de ore pe munte.
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