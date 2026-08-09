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Jandarmii au intervenit pe plajele din Eforie după ce turiștii au ignorat steagul roșu și au intrat în valuri de doi metri - VIDEO

Jandarmeria Română

Jandarmeria Română

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 17:35

Jandarmii au intervenit duminică pe plajele din Eforie, după ce numeroși turiști au ignorat steagul roșu și au intrat în mare. Scăldatul fusese interzis încă de dimineață pe toate plajele din stațiune. Marea era foarte agitată, iar valurile ajungeau până la doi metri. Curenții puternici puteau pune în pericol chiar și înotătorii experimentați.

Turiștii au ignorat avertismentele salvamarilor

Mai multe persoane au intrat în apă în ciuda avertismentelor repetate. Salvamarii au solicitat sprijinul jandarmilor pentru a-i convinge pe turiști să revină pe plajă. Forțele de ordine au intervenit pentru scoaterea oamenilor din valuri și respectarea interdicției. Salvamarii au avertizat că marea poate deveni periculoasă în doar câteva secunde.

„Rămâneți pe mal și respectați indicațiile salvamarilor. Nu vă riscați viața pentru câteva minute în apă. Valurile ajung până la doi metri, iar curenții sunt extrem de puternici. Marea poate fi admirată și de pe mal”, au transmis salvamarii.

Steagul roșu indică faptul că intrarea în mare este interzisă. Avertizarea trebuie respectată indiferent de experiența pe care o persoană o are la înot. Valurile mari și curenții puternici pot trage rapid oamenii în larg. Salvamarii le-au mulțumit jandarmilor pentru sprijinul acordat în timpul intervenției.

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