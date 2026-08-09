Jandarmii au intervenit pe plajele din Eforie după ce turiștii au ignorat steagul roșu și au intrat în valuri de doi metri - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 17:35

Jandarmii au intervenit duminică pe plajele din Eforie, după ce numeroși turiști au ignorat steagul roșu și au intrat în mare. Scăldatul fusese interzis încă de dimineață pe toate plajele din stațiune. Marea era foarte agitată, iar valurile ajungeau până la doi metri. Curenții puternici puteau pune în pericol chiar și înotătorii experimentați.

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