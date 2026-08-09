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Copilul de 6 ani din Dâmbovița, dispărut de pe o plajă din Mamaia, a fost găsit. Anunțul polițiștilor

Copil dat dispărut

Copil dat dispărut

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 15:43
Actualizat9 aug. 2026, 16:06

Copilul în vârstă de 6 ani, din județul Dâmbovița, dispărut duminică, 9 august, de pe o plajă din stațiunea Mamaia, a fost găsit. Potrivit oamenilor legii, Dragoș Mihai Oneață nu a fost victima vreunei infracțiuni.

UPDATE : Potrivit IPJ Constanța, copilul a fost identificat și nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Semnalmentele copilului

Minorul a plecat de pe plajă în jurul orei 13:45 și nu a mai revenit. Polițiștii din Mamaia au fost sesizați despre dispariție în jurul orei 14:10. Dragoș Mihai Oneață are o înălțime de aproximativ 1,10 metri. Copilul are o constituție corpolentă. Părul său este scurt și șaten. În momentul dispariției, minorul purta un slip de culoare albastră.

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