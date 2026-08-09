Copilul de 6 ani din Dâmbovița, dispărut de pe o plajă din Mamaia, a fost găsit. Anunțul polițiștilor

Publicat 9 aug. 2026, 15:43 Actualizat 9 aug. 2026, 16:06

Copilul în vârstă de 6 ani, din județul Dâmbovița, dispărut duminică, 9 august, de pe o plajă din stațiunea Mamaia, a fost găsit. Potrivit oamenilor legii, Dragoș Mihai Oneață nu a fost victima vreunei infracțiuni.

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