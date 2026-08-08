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Carambol cu șase mașini pe Autostrada Soarelui. O persoană a fost rănită, iar traficul spre Constanța este îngreunat

Autostrada Soarelui

Autostrada Soarelui

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 10:09

Șase mașini au fost implicate într-un accident produs pe Autostrada A2, pe sensul București–Constanța. Incidentul a avut loc la kilometrul 99, în zona localității Dragoș-Vodă din județul Călărași.

O persoană are nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului. Autovehiculele au fost scoase de pe benzile de circulație, însă traficul rămâne aglomerat.

Recomandări pentru șoferi

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să verifice situația traficului înainte de plecare și să evite manevrele bruște sau schimbările frecvente de bandă. Șoferii nu trebuie să depășească șirurile de autovehicule și trebuie să semnalizeze din timp orice schimbare a direcției de mers. Oprirea nejustificată pe banda de urgență este interzisă, iar atenția trebuie păstrată permanent asupra drumului. Conducerea după consumul de alcool sau substanțe psihoactive este interzisă în orice situație.

„Pentru reducerea riscului de implicare în accidente, recomandăm conducătorilor auto să verifice cu mare atenție traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să evite manevrele bruște, schimbările frecvente de bandă și orice alte comportamente agresive. Dați dovadă de respect față de ceilalți participanți la trafic, acordând prioritate celor în drept și evitând să aveți preocupări de natură a vă distrage atenția de la condus!

Nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule, asigurați-vă foarte bine înainte de a schimba direcția sau banda și semnalizați din timp această intenție! Nu opriți în mod nejustificat pe banda de urgență de pe autostrăzi! În nicio situație nu conduceți după ce ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive!„, transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

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