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Locale· 2 min citire
Carambol cu șase mașini pe Autostrada Soarelui. O persoană a fost rănită, iar traficul spre Constanța este îngreunat
Autostrada Soarelui
Șase mașini au fost implicate într-un accident produs pe Autostrada A2, pe sensul București–Constanța. Incidentul a avut loc la kilometrul 99, în zona localității Dragoș-Vodă din județul Călărași.
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