Incendiu masiv de vegetație în județul Sibiu. Aproximativ 50 de hectare au fost mistuite de flăcări

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 7 aug. 2026, 17:47

Un incendiu masiv de vegetație a izbucnit, vineri, pe Valea Avrigului, în județul Sibiu, afectând o suprafață de aproximativ 50 de hectare. Peste 15 pompieri militari intervin pentru lichidarea focarelor și limitarea extinderii flăcărilor, potrivit ISU Sibiu.

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