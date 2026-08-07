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Locale· 1 min citire
Incendiu masiv de vegetație în județul Sibiu. Aproximativ 50 de hectare au fost mistuite de flăcări
FOTO: ISU Sibiu
Un incendiu masiv de vegetație a izbucnit, vineri, pe Valea Avrigului, în județul Sibiu, afectând o suprafață de aproximativ 50 de hectare. Peste 15 pompieri militari intervin pentru lichidarea focarelor și limitarea extinderii flăcărilor, potrivit ISU Sibiu.
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