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Incendiu masiv de vegetație în județul Sibiu. Aproximativ 50 de hectare au fost mistuite de flăcări

FOTO: ISU Sibiu

FOTO: ISU Sibiu

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 7 aug. 2026, 17:47

Un incendiu masiv de vegetație a izbucnit, vineri, pe Valea Avrigului, în județul Sibiu, afectând o suprafață de aproximativ 50 de hectare. Peste 15 pompieri militari intervin pentru lichidarea focarelor și limitarea extinderii flăcărilor, potrivit ISU Sibiu.

Pompierii încearcă să împiedice extinderea flăcărilor

La locul intervenției au fost trimise două autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție. Pompierii militari sunt sprijiniți de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Avrig, dar și de localnici, care participă la acțiunile de limitare a incendiului.

Reprezentanții ISU Sibiu precizează că intervenția este una de lungă durată, din cauza suprafeței întinse afectate și a condițiilor meteorologice, care îngreunează misiunea echipajelor.

Pompierii acționează pentru împiedicarea extinderii flăcărilor, iar, în prezent, nu există construcții sau locuințe aflate în pericol.

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