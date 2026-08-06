Trafic paralizat pe Drumul Expres Craiova-Pitești. Trei TIR-uri s-au ciocnit violent -VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 17:10

Un accident rutier în care au fost implicate trei autocamioane s-a produs, joi după-amiază, pe Drumul Expres 12, în dreptul comunei Oarja, județul Argeș. În urma impactului, circulația pe sensul Pitești – Slatina a fost blocată, iar traficul a fost deviat pe ruta DN 65B – DN 65 – Albota.

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