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Locale· 1 min citire
Trafic paralizat pe Drumul Expres Craiova-Pitești. Trei TIR-uri s-au ciocnit violent -VIDEO
FOTO: Captură DRDP Craiova
Un accident rutier în care au fost implicate trei autocamioane s-a produs, joi după-amiază, pe Drumul Expres 12, în dreptul comunei Oarja, județul Argeș. În urma impactului, circulația pe sensul Pitești – Slatina a fost blocată, iar traficul a fost deviat pe ruta DN 65B – DN 65 – Albota.
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