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Trafic paralizat pe Drumul Expres Craiova-Pitești. Trei TIR-uri s-au ciocnit violent -VIDEO

FOTO: Captură DRDP Craiova

FOTO: Captură DRDP Craiova

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 17:10

Un accident rutier în care au fost implicate trei autocamioane s-a produs, joi după-amiază, pe Drumul Expres 12, în dreptul comunei Oarja, județul Argeș. În urma impactului, circulația pe sensul Pitești – Slatina a fost blocată, iar traficul a fost deviat pe ruta DN 65B – DN 65 – Albota.

Trafic deviat după coliziunea dintre cele trei TIR-uri

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, până în acest moment nu au fost înregistrate victime. În schimb, pe carosabil s-au produs scurgeri de combustibil, iar pompierii au intervenit pentru asigurarea zonei și eliminarea oricărui pericol.

Polițiștii rutieri estimează că circulația va fi reluată în condiții normale după ora 17:00.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DEX 12 pe sensul Pitești – Slatina, la kilometrul 117, în zona localității Oarja, județul Argeș, din cauza unei coliziuni între trei ansambluri rutiere. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

A fost luată măsura devierii circulației către DN 65B – DN 65 – Albota, estimându-se reluarea pe DEX 12 după ora 17:00”, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române.

La rândul lor, drumarii au transmis că evenimentul rutier produs între nodul Albota și A1 a dus la blocarea sensului de mers Pitești-Craiova. 

Se circulă pe drumul vechi, DN 65, până la Albota, și se intră prin nod pentru relația Craiova”,  au precizat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova. 

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