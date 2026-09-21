Tragedie într-o pădure din Vrancea. Un muncitor de aproximativ 50 de ani a murit după ce a fost prins sub un copac

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 15:25

Un muncitor în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit, luni, într-o pădure din zona Piscu-Lung, comuna Nistorești, după ce a fost surprins sub un copac. Intervenția salvatorilor a fost îngreunată de zona greu accesibilă.

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