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Tragedie într-o pădure din Vrancea. Un muncitor de aproximativ 50 de ani a murit după ce a fost prins sub un copac

SMURD

SMURD

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 15:25

Un muncitor în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit, luni, într-o pădure din zona Piscu-Lung, comuna Nistorești, după ce a fost surprins sub un copac. Intervenția salvatorilor a fost îngreunată de zona greu accesibilă.

Un muncitor în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit după ce a fost surprins sub un copac într-o pădure din zona Piscu-Lung, comuna Nistorești, județul Vrancea. Intervenția salvatorilor în urma acestui accident forestier s-a desfășurat cu dificultate, din cauza terenului greu accesibil.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Punctul de Lucru Năruja, alături de SVSU Nistorești, Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea și Salvamont Vrancea. Echipajele au acționat pentru extragerea bărbatului prins sub copac.

Salvatorii nu au mai putut face nimic pentru bărbat

După ce au ajuns la victimă, echipele de intervenție au reușit să îl extragă, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața. Decesul bărbatului a fost constatat la fața locului.

„Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Năruja au intervenit, în cooperare cu SVSU Nistorești, Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea și Salvamont Vrancea, pentru degajarea unei persoane surprinse sub un copac, în comuna Nistorești, zona Valea Nărujei. Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea bărbatului, în vârstă de aproximativ 50 de ani. Din nefericire, în urma evaluării medicale, echipajul medical al Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea a declarat decesul acestuia”, a transmis ISU Vrancea.

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