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Locale· 1 min citire
Tragedie într-o pădure din Vrancea. Un muncitor de aproximativ 50 de ani a murit după ce a fost prins sub un copac
SMURD
Un muncitor în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit, luni, într-o pădure din zona Piscu-Lung, comuna Nistorești, după ce a fost surprins sub un copac. Intervenția salvatorilor a fost îngreunată de zona greu accesibilă.
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