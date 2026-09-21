Accident pe DEx12 Craiova-Pitești: două autotrenuri s-au ciocnit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 14:39

Traficul rutier este afectat pe Drumul Expres Craiova-Pitești, după producerea unui accident în care au fost implicate două autotrenuri. Evenimentul rutier a avut loc în zona dintre Oarja și Pitești, iar pentru desfășurarea operațiunilor de intervenție, sensul de mers către Pitești va fi închis temporar.

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