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Locale· 1 min citire
Accident pe DEx12 Craiova-Pitești: două autotrenuri s-au ciocnit
Accident rutier
Traficul rutier este afectat pe Drumul Expres Craiova-Pitești, după producerea unui accident în care au fost implicate două autotrenuri. Evenimentul rutier a avut loc în zona dintre Oarja și Pitești, iar pentru desfășurarea operațiunilor de intervenție, sensul de mers către Pitești va fi închis temporar.
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