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Accident pe DEx12 Craiova-Pitești: două autotrenuri s-au ciocnit

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 14:39

Traficul rutier este afectat pe Drumul Expres Craiova-Pitești, după producerea unui accident în care au fost implicate două autotrenuri. Evenimentul rutier a avut loc în zona dintre Oarja și Pitești, iar pentru desfășurarea operațiunilor de intervenție, sensul de mers către Pitești va fi închis temporar.

Potrivit primelor informații, unul dintre camioane a intrat în coliziune cu un alt autotren care se afla oprit. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime.

Trafic restricționat pe Drumul Expres Craiova-Pitești

În urma impactului, circulația pe DEx12 se desfășoară temporar pe o singură bandă. Autoritățile au decis ulterior închiderea sensului Craiova-Pitești pentru a permite îndepărtarea vehiculelor avariate și curățarea carosabilului.

Restricția este instituită pe sectorul dintre nodul rutier Alba Iulia și nodul rutier A1.

Șoferii care tranzitează zona sunt avertizați să manifeste prudență și să respecte semnalizarea rutieră instalată temporar.

Intervenția poate dura cel puțin patru ore

Echipele de intervenție acționează pentru eliberarea drumului și îndepărtarea lichidelor provenite de la autotrenurile implicate în accident.

La locul accidentului au fost mobilizate echipaje de poliție, pompieri, personal medical și o echipă de intervenție din cadrul DRDP Craiova.

Șoferii, sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor

În contextul restricțiilor temporare, conducătorii auto sunt sfătuiți să acorde atenție semnalizării din zona accidentului și să urmeze indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.

Autoritățile depun eforturi pentru reluarea circulației în condiții normale, imediat ce operațiunile de degajare și curățare a drumului vor fi finalizate.

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