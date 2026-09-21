Primarul Slatinei susține că în cimitir au fost găsiți saci cu cadavre din perioada COVID

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 sept. 2026, 13:18

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, susține că în Cimitirul Strehareți ar fi fost descoperiți, pe lângă sute de oseminte umane, și saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID. Edilul cere anchetatorilor să stabilească proveniența acestora și împrejurările în care au ajuns în zona respectivă.

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