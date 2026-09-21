Primarul Slatinei susține că în cimitir au fost găsiți saci cu cadavre din perioada COVID

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, susține că în Cimitirul Strehareți ar fi fost descoperiți, pe lângă sute de oseminte umane, și saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID. Edilul cere anchetatorilor să stabilească proveniența acestora și împrejurările în care au ajuns în zona respectivă.
Cazul de la Cimitirul Strehareți din Slatina ia amploare după ce primarul Mario De Mezzo a susținut luni că, în urma săpăturilor, ar fi fost descoperiți inclusiv saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID. Afirmațiile edilului vin după ce, în ultimele zile, în cimitir au fost găsiți saci cu oseminte umane, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte.
Primarul și-a susținut conferința de presă chiar în cimitir și a formulat o serie de acuzații la adresa fostului administrator, dar și a unor reprezentanți ai autorităților. Proveniența rămășițelor, modul în care acestea au ajuns în locurile respective și existența unor eventuale infracțiuni trebuie însă stabilite de anchetatori. Fostul administrator al cimitirului contestă acuzațiile formulate în acest caz.
De Mezzo: „S-au descoperit saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID-ului”
Mario De Mezzo susține că anchetatorii au ridicat sute de oseminte umane descoperite în cimitir, iar în aceeași zonă ar fi fost găsite și cadavre nedescompuse, aflate în saci despre care edilul afirmă că sunt specifici perioadei pandemiei.
„S-au găsit sute, sute de oase umane pe care IPJ-ul le-a luat pentru anchetă. Însă un lucru extrem de grav: s-au descoperit în urma săpăturilor saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID-ului. Au data de înhumare pe ele, sunt saci speciali cum se foloseau în perioada COVID-ului”, a declarat Mario De Mezzo, conform presei locale.
Potrivit primarului, cadavrele ar fi fost descoperite în aceeași zonă în care au fost identificate și osemintele despre care acesta susține că ar proveni din alte morminte.
„Să pui în același loc oseminte deshumate, vom vedea mai târziu dacă cu drept sau fără drept, împreună cu cadavre din perioada COVID este de o gravitate uluitoare”, a spus edilul.
De Mezzo a cerut ca această situație să fie investigată separat. Stabilirea provenienței cadavrelor și a modului în care acestea au fost înhumate revine însă polițiștilor și procurorilor care instrumentează cazul.
Primarul invocă regulamentul privind păstrarea osemintelor
O altă parte a declarațiilor primarului a vizat modul în care ar fi trebuit gestionate osemintele provenite din locurile de veci reutilizate. De Mezzo susține că regulamentul prevedea păstrarea lor într-o nișă amenajată în același loc de înhumare, nu mutarea într-o altă zonă a cimitirului.
„Locurile pentru înhumarea osemintelor, nișele, vor avea dimensiunea de 0,50 metri pe 0,50 metri”, a spus primarul, citând regulamentul.
Edilul a prezentat și ceea ce susține că este un proces-verbal întocmit după un control al Primăriei, document care ar fi fost semnat inclusiv de administrator și de avocatul societății.
„Ei spun că nu au făcut alte nișe, am respectat legea și regulamentul. (…) Ei bine, sutele de oase în zecile de saci pe care i-am găsit îi contrazic”, a afirmat Mario De Mezzo.
Anchetatorii trebuie să stabilească dacă osemintele provin într-adevăr din morminte desființate, în ce condiții au fost mutate și cine ar fi dispus eventualele operațiuni.
Acuzații la adresa conducerii Consiliului Județean Olt
În timpul conferinței, Mario De Mezzo a formulat acuzații și la adresa lui Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt și prim-vicepreședinte al PSD. Primarul susține că relația cu societatea Ecumenic Funerar ar fi fost încurajată inclusiv prin contracte încheiate de Spitalul Județean de Urgență Slatina.
„Am în mână achiziția serviciului de transport cadavre al Spitalului Județean. (…) Este Ecumenic Funerar, aceeași firmă”, a declarat De Mezzo.
Datele publice privind achizițiile arată că Spitalul Județean de Urgență Slatina a atribuit firmei Ecumenic Funerar contracte pentru servicii funerare și conexe în perioada 2024-2026, inclusiv un contract înregistrat în ianuarie 2026. Primarul a mai susținut că fosta administrație ar fi mimat conflictul cu societatea concesionară și a formulat acuzații privind legăturile dintre fostul primar și firma respectivă. Aceste afirmații îi aparțin lui Mario De Mezzo și nu reprezintă concluzii ale anchetei penale.
De Mezzo reia cazul unui sicriu despre care spune că ar fi fost tăiat cu drujba
Primarul a relatat din nou și un caz despre care susține că i-ar fi fost semnalat de o familie care avea o rudă înmormântată în cimitir. Potrivit acestuia, groapa ar fi fost săpată prea mică, iar fostul administrator ar fi intervenit pentru ca sicriul să poată fi introdus.
„Când familia a vrut să introducă sicriul în groapa de înhumare, a constatat că nu are loc. Și atunci (…) a venit cu drujba, a tăiat coșciugul în fața familiei și a spus: «Băgați-l, că acum intră»”, a afirmat De Mezzo.
Și această relatare reprezintă o afirmație a primarului și nu o concluzie stabilită până în prezent de anchetatori.
Primarul îi cere șefului IPJ Olt să nu „mușamalizeze” cazul
Spre finalul conferinței, Mario De Mezzo a criticat ritmul în care se desfășoară ancheta și a susținut că unele solicitări ale Primăriei ar fi fost respinse.
„Astăzi Parchetul împreună cu IPJ-ul se mișcă cu viteza melcului și resping solicitări legitime ale Primăriei Slatina de parcă nu-și doresc să afle adevărul”, a declarat edilul.
Acesta s-a adresat direct comisarului-șef Nicolae Ionuț Ilinca, șeful IPJ Olt.
„Îl somez public pe domnul comandant al IPJ (…) să nu încerce să mușamalizeze acest caz. Este un caz care este în atenția Slatinei, în atenția țării și va fi în atenția mea până când va fi soluționat”, a afirmat Mario De Mezzo.
Cimitirul a fost administrat aproximativ 16 ani de o societate privată
Cimitirul Strehareți a fost administrat timp de aproximativ 16 ani de o societate privată, iar pe 2 septembrie municipalitatea a revenit în administrarea obiectivului, după evacuarea fostului administrator prin executor judecătoresc. Hotărârea care a permis evacuarea era executorie, dar nu definitivă și fusese contestată. Conflictul dintre administrația condusă de Mario De Mezzo și societatea care administra cimitirul este anterior descoperirii osemintelor. Primarul Slatinei a devenit în august inculpat într-un dosar separat, legat de incidente produse atunci când reprezentanții municipalității și ai Poliției Locale au încercat să pună în aplicare decizia de preluare a cimitirului. Calitatea de inculpat nu presupune stabilirea vinovăției. Dosarul respectiv este distinct de ancheta deschisă după descoperirea osemintelor din 16 septembrie.