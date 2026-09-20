Șoferul prins cu alcoolemie de 4 la mie a murit în spital. Fusese găsit inconștient în celula de arest

Un bărbat de 44 de ani, aflat în arest preventiv după ce fusese prins conducând sub influența alcoolului, a murit într-un spital din Maramureș. Șoferul fusese găsit în stare de inconștiență în celula în care era încarcerat, iar medicii au încercat să-i acorde îngrijiri medicale. Acesta a rămas internat timp de patru zile, însă pe 18 septembrie a fost declarat decedat.
Cazul a avut loc în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Polițiștii susțin că, până în acest moment, verificările efectuate nu au indicat suspiciuni privind condițiile în care bărbatului i s-a făcut rău.
Bărbatul a fost găsit inconștient în celulă
Potrivit reprezentanților IPJ Maramureș, incidentul medical s-a produs pe 14 septembrie, la doar câteva zile după ce instanța dispusese arestarea preventivă a bărbatului.
Acesta a fost găsit inconștient în camera de deținere. Polițiștii au solicitat imediat intervenția unui echipaj medical, iar bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații și tratament.
Starea sa a necesitat internarea, însă, în ciuda îngrijirilor medicale primite, starea de sănătate s-a deteriorat. Pe 18 septembrie, medicii au constatat decesul.
„Din datele și informațiile rezultate în urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate suspiciuni cu privire la condițiile în care a survenit starea medicală ce a impus internarea bărbatului”, au transmis reprezentanții IPJ Maramureș.
Șoferul fusese prins cu 4,00 g/l alcool în sânge
Bărbatul ajunsese în arest după un control rutier efectuat în Baia Mare.
Pe 8 septembrie, mașina condusă de acesta a fost oprită de polițiști pe bulevardul Regele Ferdinand. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 2,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Ulterior, șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice. Analizele toxicologice au indicat o concentrație de 4,00 g/l alcool pur în sânge.
În urma cercetărilor, autoritățile au dispus măsurile legale, iar pe 11 septembrie instanța a emis mandatul de arestare preventivă pe numele său.
Necropsia urmează să stabilească exact cauza morții
După deces, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Baia Mare.
Necropsia este programată pentru luni, 21 septembrie, iar medicii legiști urmează să stabilească în urma acesteia cauza exactă a morții.
Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz. Autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care bărbatului i s-a făcut rău și dacă există vreo legătură între starea medicală care a dus la internare și decesul acestuia.