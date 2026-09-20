Șoferul prins cu alcoolemie de 4 la mie a murit în spital. Fusese găsit inconștient în celula de arest

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 20:29

Un bărbat de 44 de ani, aflat în arest preventiv după ce fusese prins conducând sub influența alcoolului, a murit într-un spital din Maramureș. Șoferul fusese găsit în stare de inconștiență în celula în care era încarcerat, iar medicii au încercat să-i acorde îngrijiri medicale. Acesta a rămas internat timp de patru zile, însă pe 18 septembrie a fost declarat decedat.

Distribuie articolul