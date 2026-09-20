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BLACKOUT pe Valea Jiului. Mii de locuințe din Petroșani, Vulcan și Lupeni au rămas fără curent electric

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat20 sept. 2026, 10:53
SursăRealitatea PLUS

Mii de locuințe din Valea Jiului au rămas, sâmbătă seara, fără curent electric, după ce un copac a căzut peste liniile de înaltă tensiune în zona Paroșeni, în apropierea fostei preparații Coroiești. În urma incidentului, cablurile au făcut scurtcircuit, iar în zonă a izbucnit un incendiu.

Incendiu după ce un copac a căzut peste liniile de înaltă tensiune

Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului izbucnit după ce copacul a căzut peste liniile de înaltă tensiune. Flăcările au fost lichidate, iar echipele specializate au început verificările la rețeaua electrică.

La fața locului au ajuns și polițiștii, care au verificat modul în care s-a produs incidentul și împrejurările în care arborele a ajuns peste liniile de înaltă tensiune.

Potrivit presei locale, copacul ar fi fost tăiat de un grup de persoane din Vulcan. Polițiștii urmează să stabilească dacă tăierea a fost făcută ilegal.

Mii de locuințe au rămas fără curent electric

Avaria a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică în mai multe zone din Valea Jiului, inclusiv în Petroșani, Vulcan și Lupeni. Echipele de intervenție au acționat pentru identificarea defecțiunilor și remedierea rețelei.

Incidentul s-a produs în aceeași seară în care era programată inaugurarea stadionului Jiul Petroșani. Pentru asigurarea iluminatului stadionului au fost folosite generatoare de mare putere.

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