Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
BLACKOUT pe Valea Jiului. Mii de locuințe din Petroșani, Vulcan și Lupeni au rămas fără curent electric
FOTO: Arhivă
Publicat20 sept. 2026, 10:53
SursăRealitatea PLUS
Mii de locuințe din Valea Jiului au rămas, sâmbătă seara, fără curent electric, după ce un copac a căzut peste liniile de înaltă tensiune în zona Paroșeni, în apropierea fostei preparații Coroiești. În urma incidentului, cablurile au făcut scurtcircuit, iar în zonă a izbucnit un incendiu.
Citește și
- 10:33Incendiu de pădure în zona Mănăstirii Boia, din județul Vâlcea. Terenul accidentat îngreunează intervenția pompierilor
- 08:11Accident pe DN 14, în județul Sibiu, între o mașină și o căruță. Doi bărbați au fost răniți
- 22:59Accident tragic în județul Prahova. Un tânăr de 19 ani a murit, iar alți doi au fost răniți-FOTO
- 22:28 Trafic blocat pe DN 15C, în județul Neamț. O cisterna încărcată cu propan a derapat și a căzut într-o râpă de 15 metri
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News