BLACKOUT pe Valea Jiului. Mii de locuințe din Petroșani, Vulcan și Lupeni au rămas fără curent electric

Publicat 20 sept. 2026, 10:53 Sursă Realitatea PLUS

Mii de locuințe din Valea Jiului au rămas, sâmbătă seara, fără curent electric, după ce un copac a căzut peste liniile de înaltă tensiune în zona Paroșeni, în apropierea fostei preparații Coroiești. În urma incidentului, cablurile au făcut scurtcircuit, iar în zonă a izbucnit un incendiu.

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