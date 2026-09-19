Șarpe de peste 1,5 metri, capturat într-un restaurant din România. Jandarmii au intervenit de urgență

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 10:57

Momente de panică într-un restaurant din Mamaia Sat, județul Constanța, după ce un șarpe lung de peste 1,5 metri a pătruns în incinta localului. Reptila a fost observată vineri seară, în jurul orei 22:00, spre surprinderea clienților și a angajaților.

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