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Șarpe de peste 1,5 metri, capturat într-un restaurant din România. Jandarmii au intervenit de urgență

Șarpe în restaurant / Sursa foto - Captură video

Șarpe în restaurant / Sursa foto - Captură video

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 10:57

Momente de panică într-un restaurant din Mamaia Sat, județul Constanța, după ce un șarpe lung de peste 1,5 metri a pătruns în incinta localului. Reptila a fost observată vineri seară, în jurul orei 22:00, spre surprinderea clienților și a angajaților.

Prezența neașteptată a șarpelui a determinat oamenii să solicite ajutor prin numărul unic de urgență 112. La scurt timp, la restaurant au ajuns jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța.

Jandarmii au capturat șarpele

Intervenția a fost una neobișnuită pentru echipajul sosit la fața locului. Jandarmii au acționat pentru îndepărtarea reptilei din zona în care se aflau clienții și personalul restaurantului.

După ce au localizat șarpele, oamenii legii au reușit să îl captureze în condiții de siguranță. Reptila nu a fost rănită în timpul intervenției.

Ulterior, șarpele a fost transportat și eliberat în mediul său natural, astfel că incidentul s-a încheiat fără victime și fără alte probleme.

„O intervenție mai puțin obișnuită pentru jandarmi”

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța au transmis că astfel de intervenții nu fac parte din situațiile întâlnite în mod obișnuit de echipajele lor, însă prioritatea a fost protejarea persoanelor aflate în restaurant și îndepărtarea reptilei.

„O intervenție mai puțin obișnuită pentru jandarmi, dar cu același obiectiv ca întotdeauna: siguranța oamenilor”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Constanța.

După capturarea șarpelui și eliberarea lui în natură, activitatea din zona restaurantului a putut reveni la normal.

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