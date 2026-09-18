Alertă ANM. Cod galben de averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe localități din județele Botoșani și Suceava

Publicat 18 sept. 2026, 16:30 Actualizat 18 sept. 2026, 16:44

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizări nowcasting Cod galben pentru județele Botoșani și Suceava, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.

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