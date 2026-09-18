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Alertă ANM. Cod galben de averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe localități din județele Botoșani și Suceava

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat18 sept. 2026, 16:30
Actualizat18 sept. 2026, 16:44

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizări nowcasting Cod galben pentru județele Botoșani și Suceava, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.

Cod galben pentru mai multe localități din Botoșani și Suceava

Prima avertizare nowcasting vizează localitățile Vlădeni, Vârfu Câmpului și Bucecea, din județul Botoșani. Potrivit meteorologilor, în intervalul orar 15:50-16:40, sunt prognozate averse torențiale, cu acumulări de 15-25 de litri pe metru pătrat.

De asemenea, sunt posibile descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

O avertizare similară vizează municipiul Suceava și localitățile Salcea, Dumbrăveni, Udești, Șcheia, Verești, Bosanci, Zvoriștea, Todirești, Ipotești, Rădășeni, Moara, Horodniceni, Adâncata, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Siminicea și Bunești.

Furtuni și ploi torențiale în alte localități din cele două județe

O altă avertizare nowcasting Cod galben de furtuni și ploi torențiale, valabilă în intervalul 15:40-16:40, vizează localitatea Vorona, din județul Botoșani, precum și localitățile Fălticeni, Dolhasca, Liteni, Udești, Verești, Preutești, Forăști, Fântânele, Boroaia, Vadu Moldovei, Dolhești, Vulturești, Bogdănești, Fântâna Mare și Hârtop, din județul Suceava.

Meteorologii prognozează și în aceste zone averse torențiale, cu cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului de 50-70 km/h și grindină cu diametrul de 1-2 centimetri.

Avertizările nowcasting vizează fenomene meteorologice periculoase prognozate pe termen foarte scurt. Acestea pot fi actualizate sau prelungite în funcție de evoluția vremii.

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