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Vremea· 2 min citire
Alertă ANM. Cod galben de averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe localități din județele Botoșani și Suceava
FOTO: Arhivă
Publicat18 sept. 2026, 16:30
Actualizat18 sept. 2026, 16:44
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizări nowcasting Cod galben pentru județele Botoșani și Suceava, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.
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