Vremea se schimbă radical în România. Când vine răcirea și unde va ninge la final de septembrie?

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 23:15

România se pregătește pentru o schimbare a vremii în a doua parte a lunii septembrie. Temperaturile vor scădea după zilele mai calde, iar ploile își vor face apariția în mai multe regiuni. La munte, în cazul unei răciri accentuate, precipitațiile pot fi mixte la altitudini mari.

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