Vremea se schimbă radical în România. Când vine răcirea și unde va ninge la final de septembrie?

România se pregătește pentru o schimbare a vremii în a doua parte a lunii septembrie. Temperaturile vor scădea după zilele mai calde, iar ploile își vor face apariția în mai multe regiuni. La munte, în cazul unei răciri accentuate, precipitațiile pot fi mixte la altitudini mari.
După o perioadă în care temperaturile au urcat până în jurul valorilor de 30 de grade Celsius în unele zone, vremea începe să se schimbe. Prognozele meteorologice indică o scădere treptată a temperaturilor după 17-20 septembrie, însoțită de o creștere a probabilității de precipitații.
Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 14-27 septembrie, maximele vor coborî treptat în cea de-a doua parte a perioadei, iar temperaturile nocturne vor avea, de asemenea, o tendință de scădere.
Temperaturile încep să scadă după jumătatea lunii
Schimbarea nu va fi bruscă în toate regiunile. În primele zile, vremea va rămâne relativ caldă pentru această perioadă, cu temperaturi care pot ajunge la aproximativ 30 de grade în vestul țării.
Ulterior, valorile termice vor coborî. În Muntenia, de exemplu, media temperaturilor maxime este estimată să ajungă spre 23-24 de grade Celsius către finalul intervalului 14-27 septembrie, în timp ce nopțile vor deveni mai reci.
Ploile sunt așteptate mai ales în jurul datei de 22 septembrie, când în anumite zone pot fi înregistrate și cantități mai importante de apă.
Ce se întâmplă la munte
Zonele montane vor resimți cel mai puternic schimbarea vremii. Temperaturile mai scăzute și precipitațiile pot crea condiții pentru apariția lapoviței sau a ninsorii la altitudini foarte mari, însă prognozele disponibile în prezent nu indică o ninsoare extinsă în România la finalul lunii septembrie.
Este important de precizat că prognoza ANM pe termen mai lung nu confirmă, în acest moment, un episod generalizat de vreme polară. Pentru perioada 21-28 septembrie, temperaturile medii sunt estimate în jurul valorilor normale pentru această perioadă, iar precipitațiile ar putea fi ușor peste normal în estul și sud-estul țării.
Așadar, dacă vor apărea ninsori la final de septembrie, acestea sunt de așteptat în primul rând în zonele montane foarte înalte și nu în zonele joase ale țării.
Cum va fi vremea la final de septembrie
Prognoza ANM pentru intervalul 28 septembrie – 5 octombrie indică temperaturi medii apropiate de valorile normale în cea mai mare parte a României. În vest, nord-vest și centru, valorile ar putea fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei.
Cantitățile de precipitații sunt estimate, de asemenea, în jurul valorilor normale pentru această perioadă.
Prin urmare, finalul lunii septembrie vine cu o vreme mai apropiată de caracteristicile toamnei, după zilele calde de la jumătatea lunii. Temperaturile vor scădea, ploile vor deveni mai frecvente, iar la altitudini mari pot apărea primele episoade de precipitații mixte specifice sezonului rece.
Prognozele se pot modifica pe măsură ce se apropie perioada vizată, astfel că eventualele ninsori la munte și intensitatea răcirii vor putea fi estimate mai precis în zilele următoare.