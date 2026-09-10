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Incendiu devastator pe un feribot, în Filipine: cel puțin 5 morți și 87 de răniți

Incendiu feribot/ Captură video

Incendiu feribot/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 07:09

Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 87 sunt date dispărute după ce un feribot a fost cuprins de flăcări în largul provinciei Palawan din Filipine. Nava se afla la aproximativ 2,2 kilometri de țărm, iar operațiunile de salvare continuă.

Incendiul a izbucnit miercuri seara la bordul navei M/V June Aster, la aproximativ 2,2 kilometri de ţărm, potrivit pazei de coastă, care a precizat că cinci cadavre au fost aduse la ţărm. 

Imaginile furnizate de aceeaşi sursă arată nava cuprinsă în întregime de flăcări.

Până în prezent, au putut fi salvate 42 de persoane (38 de pasageri şi patru membri ai echipajului), a declarat joi dimineaţă, la un post de radio local, căpitanul pazei de coastă Noemi Cayabyab.

„Mai avem încă 87 de persoane dispărute”, a adăugat ea.

134 de persoane - pasageri şi membri ai echipajului - figurează pe lista navei, conform aceleiaşi surse, iar operaţiunile de salvare continuă, în special pentru stingerea incendiului.

Conform datelor transmise de site-ul online MarineTraffic, nava „June Aster” plecase din Manila, capitala Filipinelor.


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