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Extern· 1 min citire
Incendiu devastator pe un feribot, în Filipine: cel puțin 5 morți și 87 de răniți
Incendiu feribot/ Captură video
Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 87 sunt date dispărute după ce un feribot a fost cuprins de flăcări în largul provinciei Palawan din Filipine. Nava se afla la aproximativ 2,2 kilometri de țărm, iar operațiunile de salvare continuă.
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