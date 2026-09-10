Incendiu devastator pe un feribot, în Filipine: cel puțin 5 morți și 87 de răniți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 07:09

Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 87 sunt date dispărute după ce un feribot a fost cuprins de flăcări în largul provinciei Palawan din Filipine. Nava se afla la aproximativ 2,2 kilometri de țărm, iar operațiunile de salvare continuă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiuferibotfilipinemorti