Lovitură pentru frații Tate în America. Instanța le-a respins cererea de eliberare pe cauțiune

Andrew și Tristan Tate nu vor fi eliberați din închisoarea din Miami în timp ce contestă extrădarea în Marea Britanie, unde sunt căutați pentru acuzații de viol. Judecătoarea americană Lauren Louis a respins cererea de eliberare pe cauțiune, considerând că averea și deplasările internaționale frecvente ale celor doi îi transformă în risc ridicat de a se sustrage justiției și de a fugi.
Judecătoarea din Miami a respins cererea fraților Tate
Andrew și Tristan Tate au pierdut miercuri, 9 septembrie, cererea de eliberare dintr-o închisoare din Miami, în timp ce contestă procedura de extrădare către Marea Britanie.
Cei doi influenceri sunt căutați de autoritățile britanice pentru a răspunde unor acuzații care includ violul, agresiunea și facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale.
Judecătoarea federală americană Lauren Louis, din Miami, a decis să nu le acorde eliberarea pe cauțiune. În motivarea hotărârii, magistratul a considerat că averea fraților Tate și faptul că aceștia călătoresc frecvent în străinătate, prin urmare există un risc evident de fugă și de a se sustrage justiției, scrie Reuters.
„Deși este posibil ca frații să nu dețină în realitate averile extravagante pe care pretind online că le au, dosarul arată că aceștia au o capacitate excepțională de a părăsi jurisdicția”, a scris Lauren Louis.
Avocații susțin că cei doi vor respecta procedurile legale
Avocații fraților Tate au transmis, într-o declarație după decizie, că vor continua să conteste acuzațiile și să participe la procedurile judiciare din țările în care sunt anchetați.
„Vom continua să ne apărăm împotriva acuzațiilor cu care ne confruntăm și să ne implicăm în procesele juridice corespunzătoare din fiecare jurisdicție”, au transmis avocații celor doi.
În documentele depuse anterior la instanță, apărătorii au susținut că vizibilitatea publică foarte mare a fraților Tate ar face nepractică o eventuală fugă.
Avocații au descris totodată drept „teatrală” și „grandioasă” imaginea pe care cei doi o promovează pe rețelele sociale în legătură cu averea lor.
De ce au fost arestați în Miami
Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, au fost arestați în Miami pe 18 iulie, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor.
Autoritățile britanice îi vor pentru a răspunde unor acuzații de viol, agresiune și facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale.
Frații Tate au cetățenie americană și britanică și au negat că ar fi comis vreo faptă ilegală.
Arestarea lor în Statele Unite a deschis o nouă etapă în problemele judiciare cu care se confruntă cei doi foști kickboxeri, care și-au construit o audiență uriașă în mediul online promovând opinii despre masculinitate și avere.
Andrew Tate s-a descris anterior drept misogin.
Procurorii americani cer menținerea lor în detenție
Procurorii de la Biroul Procurorului SUA din Miami au susținut că, în cazul procedurilor internaționale de extrădare, există o prezumție puternică în favoarea menținerii persoanelor în detenție.
Acuzarea a afirmat și că frații Tate ar putea reprezenta un pericol pentru public dacă ar fi eliberați. Procurorii au invocat în acest sens acuzațiile britanice potrivit cărora victimele ar fi fost strangulate în timpul unor violuri comise prin forță.
Potrivit procurorilor, frații Tate au recrutat începând din 2014 zeci de femei pentru a lucra într-o afacere de pornografie prin webcam. Ulterior, cei doi au administrat cursuri online sub denumirea „Hustler's University”.
La o audiere desfășurată pe 27 august la tribunalul federal din Miami, procurorii au prezentat instanței o înregistrare video în care Andrew Tate spune „lovește, lovește, apucă, sugrumă, taci ****, sex”.
În timpul audierii, ambii frați Tate au declarat că atunci când făceau afirmații vulgare în mediul online interpretau personaje.
Lauren Louis a apreciat însă miercuri că natura acuzațiilor formulate împotriva lor indică faptul că cei doi prezintă un pericol pentru comunitate.
Frații Tate sunt anchetați și în România
Problemele judiciare ale celor doi nu se limitează la Marea Britanie și Statele Unite. Frații Tate sunt anchetați în România în dosare care includ acuzații de trafic de persoane încă din 2022.
Cei doi au locuit în principal în România începând din 2017.
Procurorii români l-au trimis oficial în judecată vineri pe Andrew Tate pentru trafic de minori, spălare de bani, sex cu un minor și influențarea martorilor. Tristan Tate a fost trimis în judecată pentru complicitate.
Un avocat român al fraților Tate a declarat că aceștia resping acuzațiile.
Marea Britanie are termen până pe 16 septembrie
Procedura prin care se va stabili dacă Andrew și Tristan Tate pot fi extrădați în Marea Britanie ar putea dura câteva luni.
Potrivit documentelor instanței americane, Marea Britanie are termen până la 16 septembrie pentru a transmite Departamentului de Stat al SUA cererea completă de extrădare.
Arestarea celor doi la Miami a fost declanșată de noile acuzații formulate de Serviciul britanic de Procuratură a Coroanei, referitoare la presupuse infracțiuni care ar fi implicat patru victime și s-ar fi produs între iulie 2010 și august 2017.
Anterior, frații Tate s-au confruntat în Marea Britanie cu acuzații de viol și trafic de persoane legate de trei presupuse victime, potrivit Serviciului britanic de Procuratură a Coroanei.
Un judecător britanic a emis în 2024 mandate de arestare pe numele lor. Cei doi nu s-au prezentat până acum în fața unei instanțe britanice pentru a pleda în aceste acuzații.
Marea Britanie solicită extrădarea fraților Tate pentru ca aceștia să răspundă în fața justiției pentru ambele seturi de acuzații.