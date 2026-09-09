Lovitură pentru frații Tate în America. Instanța le-a respins cererea de eliberare pe cauțiune

Publicat 9 sept. 2026, 21:41 Sursă Reuters

Andrew și Tristan Tate nu vor fi eliberați din închisoarea din Miami în timp ce contestă extrădarea în Marea Britanie, unde sunt căutați pentru acuzații de viol. Judecătoarea americană Lauren Louis a respins cererea de eliberare pe cauțiune, considerând că averea și deplasările internaționale frecvente ale celor doi îi transformă în risc ridicat de a se sustrage justiției și de a fugi.

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