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Extern· 1 min citire
Iranul a transmis Statelor Unite în ce condiții este dispus să facă pace
Gardienii Revolutiei (susă foto: FARS)
Publicat9 sept. 2026, 21:21
Actualizat9 sept. 2026, 21:24
Gardienii Revoluţiei iraniene au transmis că războiul cu Statele Unite ar putea înceta, dacă Washingtonul ar renuța la ameninţări la adresa Iranului şi acceptă cererile Teheranului, cu privire la programul nuclear iranian. O altă condiție ar fi ”retragerea forţelor israeliene din Liban”.
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