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Iranul a transmis Statelor Unite în ce condiții este dispus să facă pace

Gardienii Revolutiei (susă foto: FARS)

Gardienii Revolutiei (susă foto: FARS)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat9 sept. 2026, 21:21
Actualizat9 sept. 2026, 21:24

Gardienii Revoluţiei iraniene au transmis că războiul cu Statele Unite ar putea înceta, dacă Washingtonul ar renuța la ameninţări la adresa Iranului şi acceptă cererile Teheranului, cu privire la programul nuclear iranian. O altă condiție ar fi ”retragerea forţelor israeliene din Liban”.

Gardienii Revoluţiei iraniene au anunțat, miercuri, 9 septembrie 2026, că ar putea pune capăt conflictului cu Statele Unite, dacă administrația Trump încetează să ameninţă Iranul şi acceptă cererile acestuia legate de programul nuclear și balistic iranian, relatează AFP.

„Dacă inamicul vrea să pună capăt acestei situaţii, el trebuie ca încetând complet războiul să se abţină totodată de la orice nouă ameninţare”, a declarat un purtător de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, Hossein Mohebi.

El a cerut, de asemenea, „retragerea forţelor armatei regimului israelian din Liban, oprirea blocadei Yemenului, deblocarea averilor iraniene de 24 de miliarde de dolari”.

Gardienii Revoluției mai cer Statelor Unite „să se abţină de la orice amestec în capacităţile nucleare şi balistice” ale Iranului, potrivit agenţiei iraniene de presă Fars.

Ministerul iranian de Externe a condamnat miercuri atacuri americane împotriva unor petroliere iraniene, catalogându-le drept o ”ameninţare” la adresa securităţii regionale.

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