Iranul a transmis Statelor Unite în ce condiții este dispus să facă pace

Publicat 9 sept. 2026, 21:21 Actualizat 9 sept. 2026, 21:24

Gardienii Revoluţiei iraniene au transmis că războiul cu Statele Unite ar putea înceta, dacă Washingtonul ar renuța la ameninţări la adresa Iranului şi acceptă cererile Teheranului, cu privire la programul nuclear iranian. O altă condiție ar fi ”retragerea forţelor israeliene din Liban”.

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