Război diplomatic. Ungaria expulzează 10 diplomați ruși, Kremlinul amenință că va da un răspuns ”adecvat”

Publicat 9 sept. 2026, 16:12 Sursă Agerpres

Ungaria a decis expulzarea a zece diplomați ruși acuzați că au desfășurat activități incompatibile cu statutul diplomatic, iar Moscova anunță că măsura nu va rămâne fără reacție. Kremlinul avertizează asupra unor consecințe pentru relațiile dintre cele două țări, dar susține în același timp că nu dorește să renunțe la dialogul cu Budapesta.

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