Război diplomatic. Ungaria expulzează 10 diplomați ruși, Kremlinul amenință că va da un răspuns ”adecvat”

Ungaria a decis expulzarea a zece diplomați ruși acuzați că au desfășurat activități incompatibile cu statutul diplomatic, iar Moscova anunță că măsura nu va rămâne fără reacție. Kremlinul avertizează asupra unor consecințe pentru relațiile dintre cele două țări, dar susține în același timp că nu dorește să renunțe la dialogul cu Budapesta.
Moscova pregătește un răspuns după expulzarea diplomaților
Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a reacționat miercuri la decizia autorităților ungare și a anunțat că Rusia va lua măsuri ca urmare a expulzării celor zece diplomați de la ambasada rusă din Budapesta.
„În ceea ce privește această decizie concretă (de expulzare a diplomaților n.r.), ea va primi un răspuns adecvat. Aceste acțiuni nu vor rămâne nesancționate”, a declarat Dmitri Peskov în cadrul conferinței sale de presă zilnice.
Reprezentantul Kremlinului a precizat că hotărârea luată de guvernul condus de premierul Peter Magyar nu va afecta doar relația diplomatică punctuală generată de expulzări, ci poate avea efecte asupra ansamblului relațiilor dintre Moscova și Budapesta.
Potrivit lui Peskov, decizia Ungariei va avea consecințe negative „pentru ansamblul relațiilor bilaterale” dintre Rusia și Ungaria.
Kremlinul spune că nu vrea să piardă relația cu Budapesta
În ciuda avertismentului transmis după expulzarea diplomaților, Moscova susține că este interesată în continuare de menținerea relațiilor cu Ungaria.
Purtătorul de cuvânt al președinției ruse a transmis că Rusia nu intenționează să abandoneze dialogul cu autoritățile ungare și că apreciază relația construită de cele două state de-a lungul timpului.
„Totuși, Moscova rămâne deschisă dezvoltării relațiilor cu Budapesta și „nu dorim să punem în pericol bagajul valoros și moștenirea relațiilor bilaterale”, a completat oficialul rus.
Mesajul Kremlinului vine în contextul unei perioade îndelungate în care relațiile dintre Ungaria și Rusia au fost apropiate, în special în timpul guvernării lui Viktor Orban.
Zece diplomați ruși, expulzați din Ungaria
Decizia de expulzare a fost anunțată marți de șefa diplomației ungare, Anita Orban. Aceasta a precizat că cei zece diplomați ruși aflați la ambasada Rusiei din Budapesta au desfășurat activități considerate incompatibile cu statutul lor diplomatic.
„Diplomații s-au angajat în Ungaria în activități inacceptabile pentru diplomați în conformitate cu Convenția de la Viena”, a declarat Orban, fără să ofere detalii suplimentare despre activitățile despre care autoritățile ungare susțin că au fost desfășurate de aceștia.
Ministrul de externe al Ungariei a precizat că măsura a fost luată pentru protejarea intereselor de securitate ale țării.
„Decizia protejează securitatea și suveranitatea Ungariei”, a adăugat ea.
Autoritățile de la Budapesta nu au făcut publice numele diplomaților expulzați și nici funcțiile ocupate de aceștia. De asemenea, Anita Orban nu a oferit informații suplimentare privind presupusele activități care au stat la baza deciziei.
Budapesta nu vorbește despre ruperea relațiilor cu Rusia
În pofida măsurii adoptate împotriva diplomaților ruși, guvernul ungar a precizat că expulzarea acestora nu înseamnă întreruperea relațiilor diplomatice dintre Ungaria și Rusia.
Anita Orban a subliniat că Budapesta intenționează să păstreze canalele de comunicare cu Moscova și să continue dialogul necesar între cele două state.
Potrivit ministrului ungar de externe, relațiile cu Rusia vor continua să se bazeze pe respect reciproc și pe respectarea regulilor diplomatice.
Astfel, expulzarea celor zece diplomați este prezentată de autoritățile de la Budapesta drept o măsură legată de activitatea acestora, nu drept o decizie de rupere a legăturilor diplomatice cu Moscova.
O schimbare în relația dintre Budapesta și Moscova
Expulzarea celor zece diplomați intervine într-un moment în care relațiile dintre Ungaria și Rusia trec printr-o perioadă diferită față de cea asociată îndelungatei guvernări a lui Viktor Orban.
Noul guvern condus de premierul Peter Magyar a preluat puterea în luna mai a acestui an, iar măsurile adoptate ulterior în raport cu Moscova au indicat o schimbare în relația bilaterală.
În aceeași lună, autoritățile ungare au expulzat un diplomat rus în urma unor acuzații potrivit cărora acesta ar fi desfășurat operațiuni de culegere de informații folosindu-se de statutul diplomatic.
Tot în luna mai, Viktor Orban l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta, Evgheni Stanislavov, după atacurile cu drone rusești asupra regiunii Transcarpatia din vestul Ucrainei.
Regiunea este importantă pentru Ungaria și din perspectiva prezenței unei comunități etnice maghiare numeroase.
Ungaria a reacționat după atacurile din Transcarpatia
În momentul convocării ambasadorului rus, Anita Orban a criticat atacurile care au vizat Transcarpatia și a transmis că Budapesta consideră inacceptabilă situația.
„I-am spus ambasadorului rus că este complet inacceptabil pentru Ungaria faptul că acum atacă Transcarpatia”, a declarat ea la acea vreme.
Ministrul ungar de externe a cerut, de asemenea, Rusiei să acționeze pentru oprirea conflictului din Ucraina și pentru găsirea unei soluții negociate.
Orban a îndemnat Rusia să depună eforturi în vederea „unui armistițiu imediat și a unei soluționări pașnice și durabile a războiului (din Ucraina) cât mai curând posibil”.