Bărbat cu opt clase, acuzat că a furat Bitcoin de 245 de milioane de dolari. Ce strategie folosea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 12:39

Unul dintre cele mai spectaculoase furturi de criptomonede din Statele Unite a ajuns în instanță. Malone Lam, un tânăr de 22 de ani care a abandonat școala în clasa a VIII-a, a pledat vinovat într-un dosar federal privind furtul unor criptomonede în valoare de aproape 245 de milioane de dolari.

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