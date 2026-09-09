Bărbat cu opt clase, acuzat că a furat Bitcoin de 245 de milioane de dolari. Ce strategie folosea

Unul dintre cele mai spectaculoase furturi de criptomonede din Statele Unite a ajuns în instanță. Malone Lam, un tânăr de 22 de ani care a abandonat școala în clasa a VIII-a, a pledat vinovat într-un dosar federal privind furtul unor criptomonede în valoare de aproape 245 de milioane de dolari.
Lam, originar din Singapore și stabilit ulterior în Statele Unite, riscă până la 20 de ani de închisoare după ce a recunoscut implicarea într-o conspirație infracțională. El ar fi făcut parte dintr-o rețea formată din mai mulți tineri, specializată în escrocherii și furturi de criptomonede, arată abc News.
Victima a pierdut peste 4.100 de Bitcoin
Operațiunea care a atras atenția anchetatorilor a avut loc în august 2024 și a vizat un locuitor din Washington, D.C.
Potrivit procurorilor, membrii grupării au folosit metode de inginerie socială, manipulând victima pentru a obține acces la informații și conturi importante.
Doi dintre complicii lui Lam s-ar fi prezentat drept angajați ai unor companii cunoscute, inclusiv Google și platforma de schimb de criptomonede Gemini. Prin această metodă, suspecții au reușit să convingă victima să le ofere acces la contul său Google Drive și să dezvăluie coduri de securitate.
Informațiile obținute le-au permis să ajungă la portofelul digital al victimei și să transfere peste 4.100 de Bitcoin, valoarea acestora fiind estimată la mai mult de 245 de milioane de dolari la momentul furtului.
Cum au fost spălați banii obținuți din criptomonede
După ce au intrat în posesia Bitcoin-urilor, membrii grupării nu s-ar fi limitat la păstrarea criptomonedelor.
Anchetatorii susțin că Lam a participat la operațiunile prin care fondurile au fost ascunse și transformate în bani lichizi. O parte importantă din avere a fost apoi folosită pentru un stil de viață extravagant.
Printre cheltuielile sale s-ar fi numărat mașini sport de lux, vile închiriate în Miami, ceasuri extrem de scumpe și petreceri în cluburi exclusiviste.
Potrivit FBI, Lam ar fi cumpărat sau controlat o colecție impresionantă de automobile, care includea modele Porsche, Lamborghini și Ferrari personalizate.
A cheltuit 569.000 de dolari într-o singură noapte
Procurorii susțin că perioada de cheltuieli extravagante a durat aproximativ o lună.
Lam ar fi cheltuit sume uriașe în cluburi de noapte și pentru bunuri de lux. Unul dintre cele mai spectaculoase episoade menționate de autorități este o singură noapte în care ar fi cheltuit 569.000 de dolari într-un club din Los Angeles.
Printre obiectele cumpărate s-ar fi aflat și un ceas estimat la aproximativ două milioane de dolari.
În total, anchetatorii au identificat mai mult de 30 de mașini asociate cu Lam, însă acesta nu ar fi putut preciza imediat în fața instanței care dintre automobile fuseseră achiziționate personal de el.
„Aș avea nevoie de ceva timp”
În timpul audierii, judecătoarea federală Colleen Kollar-Kotelly l-a întrebat pe Lam dacă își amintește care dintre mașinile identificate de anchetatori fuseseră cumpărate direct de el.
Răspunsul tânărului a fost unul surprinzător: „Aș avea nevoie de ceva timp”.
Replica a devenit unul dintre momentele neobișnuite ale audierii, în condițiile în care dosarul vizează una dintre cele mai mari fraude cu criptomonede anchetate în Statele Unite.
FBI l-a arestat în Miami
Luxul în care a trăit după furt nu a durat foarte mult. Aproximativ o lună mai târziu, Lam a fost arestat de agenții FBI în Miami.
Potrivit documentelor din anchetă, înainte de reținere, un polițist aflat în timpul liber i-ar fi transmis că autoritățile se pregăteau să îl aresteze.
Într-o convorbire telefonică înregistrată ulterior din închisoare, Lam ar fi discutat despre posibilitatea de a fi prins. Din informațiile prezentate în rechizitoriu reiese că tânărul era conștient de riscurile operațiunilor în care era implicat, dar nu s-ar fi așteptat ca intervenția autorităților să fie atât de rapidă.
Lam este al 11-lea inculpat care pledează vinovat
Malone Lam este unul dintre cei 18 inculpați în dosarul instrumentat de autoritățile americane și al 11-lea care a pledat vinovat.
Pentru procurori, recunoașterea vinovăției reprezintă un pas important în ancheta privind rețeaua care ar fi desfășurat, începând din 2023, mai multe operațiuni de furt și fraudă cu criptomonede.
Lam riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. Judecătoarea federală nu a stabilit imediat data la care va avea loc audierea pentru pronunțarea sentinței.