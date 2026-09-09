Planul Moscovei pentru Ucraina după război. Lavrov vrea o uriașă „zonă-tampon”

Serghei Lavrov spune că Rusia vrea ca Ucraina să devină o „zonă-tampon” după încheierea războiului și respinge o soluție care ar menține actuala conducere de la Kiev. Declarațiile vin în timp ce Statele Unite încearcă să relanseze negocierile dintre Rusia și Ucraina.
Serghei Lavrov spune că Rusia dorește ca Ucraina să devină, după încheierea războiului, o vastă „zonă-tampon”. Șeful diplomației ruse respinge în același timp orice variantă de reglementare care ar permite actualei conduceri de la Kiev să rămână la putere. Declarațiile vin într-un moment în care emisarii președintelui american Donald Trump încearcă să relanseze negocierile de pace, iar diferențele dintre poziția Washingtonului și condițiile impuse de Moscova rămân importante.
Ce spune Serghei Lavrov despre transformarea Ucrainei într-o „zonă-tampon”?
Serghei Lavrov susține că Ucraina ar trebui să devină chiar zona-tampon despre care Moscova afirmă că are nevoie pentru a se proteja de eventuale amenințări viitoare.
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„Toată lumea susține că Rusia are nevoie de o «zonă-tampon». Să devină Ucraina această zonă-tampon”, a declarat Lavrov.
Ideea unei zone-tampon la granița cu Ucraina este susținută de Kremlin de mai mulți ani. Vladimir Putin a vorbit public despre un asemenea concept încă din 2023 și a susținut ulterior extinderea unei astfel de zone pentru protejarea regiunilor rusești de frontieră.
Ce teritorii ar vrea Rusia să păstreze?
În luna iulie au apărut informații potrivit cărora Kremlinul ar fi renunțat la ideea returnării teritoriilor ucrainene ocupate în cadrul unui eventual acord de pace.
Vladimir Putin ar intenționa să păstreze zonele ocupate din regiunile Sumi și Harkov ca zone-tampon permanente, continuând în același timp ofensiva pentru cucerirea integrală a regiunii Donețk.
Această variantă ar fi diferită de propunerile informale anterioare, potrivit cărora Rusia ar fi putut returna teritoriile ocupate din Sumi și Harkov în schimbul cedării de către Ucraina a restului regiunilor Donețk și Lugansk.
De ce nu vrea Moscova ca actuala conducere de la Kiev să rămână la putere?
Lavrov spune că Rusia nu va accepta o soluție de pace în urma căreia actuala conducere de la Kiev să rămână la putere. Întrebat cum ar putea Moscova garanta că războiul nu va reizbucni peste 25 de ani, Lavrov a spus că Ucraina nu poate fi lăsată să păstreze ceea ce el a numit un „regim rusofob, agresiv și neonazist”. Șeful diplomației ruse a acuzat actuala conducere ucraineană că va continua să încalce „drepturile omului, drepturile lingvistice și dreptul la alegerea religiei”.
Ce rezultate au avut discuțiile emisarilor americani la Moscova și Kiev?
Emisarii speciali americani Jared Kushner și Steve Witkoff s-au întâlnit sâmbătă, la Moscova, cu Vladimir Putin, înainte de a merge duminică la Kiev. Demersurile diplomatice nu au produs însă progrese semnificative.
Lavrov a respins și ideea că Rusia ar fi implicată în acest moment în negocieri reale de pace. El a declarat că Moscova va continua lupta până când Occidentul va face concesii și a acuzat statele occidentale că împiedică încheierea unui acord. Totodată, ministrul rus de Externe a criticat noile propuneri occidentale privind Ucraina și le-a cerut statelor occidentale să nu mai facă atât de mult caz de „noile lor idei”.
Ce spune Marco Rubio despre reluarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina?
Secretarul de stat american Marco Rubio spune că există posibilitatea ca în următoarele săptămâni să fie elaborat un plan pentru reluarea negocierilor dintre Ucraina și Rusia, însă avertizează că mai este încă mult de lucru.
„Nu vreau să fiu excesiv de optimist, dar nici nu sunt pesimist în privința posibilității ca, în următoarele câteva săptămâni, să fie elaborat un plan de acțiune pentru reluarea negocierilor și pentru a ajunge la o soluție acceptabilă pentru ambele părți”, a declarat secretarul de stat american.
Rubio a descris drept „substanțiale” discuțiile purtate de Jared Kushner și Steve Witkoff la Kiev și Moscova. În timpul întâlnirilor ar fi existat o „deschidere generală” față de propunerile discutate și ar fi fost prezentate „idei noi”, însă obstacole importante rămân.
Este Ucraina pregătită să revină la negocieri?
Volodimir Zelenski a declarat, după discuțiile cu Steve Witkoff și Jared Kushner, că Ucraina este pregătită să revină la negocieri trilaterale pentru încheierea războiului. Oficialii americani speră ca în perioada următoare să poată fi organizată o nouă rundă de contacte între Ucraina, Rusia și Statele Unite. Procesul diplomatic s-a intensificat după vizitele reprezentanților americani la Kiev și Moscova. Pentru luna septembrie este prevăzută și o întâlnire între președinții Ucrainei și Statelor Unite, în timp ce Kievul și Washingtonul discută noi variante pentru încheierea războiului.