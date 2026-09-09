Planul Moscovei pentru Ucraina după război. Lavrov vrea o uriașă „zonă-tampon”

Publicat 9 sept. 2026, 12:22 Actualizat 9 sept. 2026, 12:28

Serghei Lavrov spune că Rusia vrea ca Ucraina să devină o „zonă-tampon” după încheierea războiului și respinge o soluție care ar menține actuala conducere de la Kiev. Declarațiile vin în timp ce Statele Unite încearcă să relanseze negocierile dintre Rusia și Ucraina.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Rusiarazboiul din ucraina