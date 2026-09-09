Pare film, dar nu e! Un bărbat orb a condus beat mașina aproape 250 de kilometri!

Imaginați-vă următoarea scenă, desprinsă parcă dintr-un scenariu absurd scris de Franz Kafka după o noapte lungă în oraș: un bărbat complet orb, bine îmbibat în alcool și fără strop de permis de conducere, se urcă la volanul unei mașini și pornește la drum pe autostradă. Nu pentru zece metri, ci pentru o excursie de aproape 250 de kilometri!
Un barbat orb a condus beat mașina aproape 250 de kilometri. Foto/Julia Bryson/BBC
Un bărbat nevăzător din Marea Britanie a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce a luat fără permisiune mașina partenerei sale și a condus aproximativ 240 de kilometri pe timp de noapte, deși consumase alcool. Anthony Hall, în vârstă de 50 de ani, nu avea permis de conducere și a fost oprit de poliție pe autostrada M6, lângă Carlisle.
Anthony Hall a condus 240 de kilometri fără permis
Incidentul a avut loc în noaptea de 29 iunie. Polițiștii au primit informații despre un șofer care circula pe M6 spre nord și care ar fi condus sub influența alcoolului, deși era nevăzător.
Hall a fost oprit în apropierea nodului rutier 42, după ce autoturismul Vauxhall Meriva a fost observat șerpuind între benzi și ajungând pe banda de urgență.
Bărbatul le-a spus polițiștilor că plecase de la locuința sa din Huddersfield și că el și partenera sa consumaseră patru sticle de vin.
Șoferul a spus că urmărea luminile unui TIR
În momentul opririi, polițistul a observat miros de alcool. Hall a explicat că își pierduse vederea cu aproximativ doi ani înainte, însă mai putea distinge anumite lumini.
Acesta le-a spus anchetatorilor că, în timp ce conducea pe autostradă, urmărea luminile unui camion pentru a-și menține direcția.
Bărbatul intenționa să ajungă în Scoția. Potrivit declarațiilor sale, voia să se îndepărteze de casă, de relația sa și de problemele financiare cu care se confrunta.
Testul a indicat o alcoolemie peste limita legală
La testarea efectuată pe loc, aparatul etilotest a indicat 50 de micrograme de alcool la 100 de mililitri de aer expirat. La secția de poliție, valoarea a fost de 46 de micrograme, în condițiile în care limita legală în Anglia și Țara Galilor este de 35 de micrograme.
În timpul deplasării, Hall s-a oprit și pentru a alimenta mașina. Un angajat al unei stații i-ar fi umplut rezervorul.
Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.
Bărbatul a primit 36 de săptămâni de închisoare cu suspendare
Anthony Hall și-a recunoscut vinovăția pentru conducere periculoasă, conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis și asigurare, precum și pentru luarea unui autovehicul fără consimțământ.
La Judecătoria Kirklees, acesta a fost condamnat la 36 de săptămâni de închisoare, însă executarea pedepsei a fost suspendată pentru 18 luni.
În această perioadă, Hall trebuie să participe la programe de reabilitare și să nu consume alcool timp de 90 de zile. De asemenea, i s-a interzis să conducă timp de 12 luni și trebuie să achite cheltuieli de judecată de 272 de lire sterline.
Avocata: „O persoană aflată în criză”
Avocata Adele Graham a susținut în fața instanței că Hall nu avea antecedente penale și că trecuse printr-o perioadă de criză înainte de incident.
Judecătoarea Tracey McErlain-Burns a ținut cont de trecutul ireproșabil al bărbatului și de circumstanțele sale personale dificile. Instanța a considerat că pragul pentru o pedeapsă cu executare fusese depășit, însă a decis suspendarea acesteia.