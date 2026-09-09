Pare film, dar nu e! Un bărbat orb a condus beat mașina aproape 250 de kilometri!

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 09:32

Imaginați-vă următoarea scenă, desprinsă parcă dintr-un scenariu absurd scris de Franz Kafka după o noapte lungă în oraș: un bărbat complet orb, bine îmbibat în alcool și fără strop de permis de conducere, se urcă la volanul unei mașini și pornește la drum pe autostradă. Nu pentru zece metri, ci pentru o excursie de aproape 250 de kilometri!

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