Iranul anunță că a capturat una dintre cele mai moderne drone submarine ale SUA, în Strâmtoarea Ormuz

Publicat 8 sept. 2026, 19:34 Actualizat 8 sept. 2026, 19:36

Gărzile Revoluționare ale Iranului au declarat marți că au capturat o dronă submarină americană în strategică Strâmtoarea Hormuz, pe care Teheranul o menține blocată în contextul războiului din Orientul Mijlociu, aflat în desfășurare de mai multe luni, potrivit agenției iraniene de stat - IRNA. Potrivit comunicatului, vehiculul submarin este „modern și echipat cu cea mai avansată tehnologie subacvatică”.

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