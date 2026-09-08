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Iranul anunță că a capturat una dintre cele mai moderne drone submarine ale SUA, în Strâmtoarea Ormuz

Drona Anduril Dive-LD

Drona Anduril Dive-LD

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat8 sept. 2026, 19:34
Actualizat8 sept. 2026, 19:36

Gărzile Revoluționare ale Iranului au declarat marți că au capturat o dronă submarină americană în strategică Strâmtoarea Hormuz, pe care Teheranul o menține blocată în contextul războiului din Orientul Mijlociu, aflat în desfășurare de mai multe luni, potrivit agenției iraniene de stat - IRNA. Potrivit comunicatului, vehiculul submarin este „modern și echipat cu cea mai avansată tehnologie subacvatică”.

Gărzile Revoluționare ale Iranului au declarat marți că au capturat "unul dintre cele mai moderneși inteligente submarine nepilotate ale armatei teroriste americane, la intrarea în Strâmtoarea Ormuz, într-o acțiune complexă de informații și operațiuni, în zorii acestei zile”, potrivit agenției de presă IRNA - Islamic Republic News Agency.

Gărzile Revoluționare au precizat că vor difuza și imagini cu vehiculul capturat.

Presa iraniană a relatat că principalele capabilități ale vehiculului subacvatic nepilotat includ „recunoaștere și supraveghere subacvatică, cartografierea fundului marin, detectarea minelor și inspecția cablurilor și conductelor submarine”.

Care este miza blocadei din Strâmtoarea Ormuz pentru Iran și SUA

Iranul menține blocada Strâmtorii Ormuz, prin care se transportă aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, încă de la izbucnirea războiului, în ziua de 28 februarie 2026.

Iranul afirmă că intenționează să perceapă taxe de la navele care tranzitează strâmtoarea, pentru a finanța servicii precum protecția mediului, măsură pe care SUA o contestă ferm. Statele Unite au impus propria contra-blocadă asupra porturilor iraniene, scrie Arab News.

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