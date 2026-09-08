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Extern· 1 min citire
Iranul anunță că a capturat una dintre cele mai moderne drone submarine ale SUA, în Strâmtoarea Ormuz
Drona Anduril Dive-LD
Publicat8 sept. 2026, 19:34
Actualizat8 sept. 2026, 19:36
Gărzile Revoluționare ale Iranului au declarat marți că au capturat o dronă submarină americană în strategică Strâmtoarea Hormuz, pe care Teheranul o menține blocată în contextul războiului din Orientul Mijlociu, aflat în desfășurare de mai multe luni, potrivit agenției iraniene de stat - IRNA. Potrivit comunicatului, vehiculul submarin este „modern și echipat cu cea mai avansată tehnologie subacvatică”.
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