O dronă Shahed a survolat Moldova și a intrat în România. O altă dronă s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui, la Rîșcani

Autoritățile de la Chișinău au confirmat că, în cursul zilei de 8 septembrie, un aparat de zbor fără pilot, de tip Shahed, a intrat fără autorizare în spațiul aerian național. Drona provenea din Ucraina și și-a continuat traiectoria spre teritoriul românesc, după ce a survolat mai multe localități din centrul țării.
UPDATE
O dronă s-a prăbușit marți într-un câmp cu floarea-soarelui din apropierea localității Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, Republica Moldova. În urma impactului, au izbucnit patru focare de incendiu, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției.
Autoritățile precizează că nimeni nu a avut de suferit în acest incident. Echipele serviciilor specializate au fost trimise în zonă pentru a securiza perimetrul, a documenta cazul și a stabili împrejurările exacte în care aparatul de zbor a ajuns pe terenul agricol.
Deocamdată, nu au fost făcute publice detalii privind tipul sau proveniența dronei. Identificarea modelului urmează să fie realizată de experți, după examinarea resturilor găsite la fața locului.
Poliția îndeamnă locuitorii să evite zona în care a căzut drona și să nu atingă eventualele fragmente ale acesteia până la finalizarea intervenției și verificărilor.
UPDATE
„Sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale au detectat, astăzi, la ora 16:20, pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei.
Potrivit datelor preliminare, aparatul de zbor, de tip Shahed, a pătruns în spațiul aerian național direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al Republicii Moldova.
Drona a fost monitorizată de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale pe teritoriul țării. La ora 16:32, aceasta se deplasa în direcția municipiului Chișinău, iar la ora 16:36 a fost localizată în zona localității Bălănești, continuându-și deplasarea spre Cetireni, raionul Ungheni.
La ora 16:37, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin proximitatea localității Zagarancea, raionul Ungheni, continuându-și deplasarea în direcția Golăiești, județul Iași, România.
În contextul asigurării siguranței zborurilor, la ora 16:30, spațiul aerian din zona centrală a țării a fost restricționat temporar. Ulterior, după ce aparatul de zbor a părăsit teritoriul Republicii Moldova, spațiul aerian a fost redeschis.
Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației.”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării din Moldova.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Traseul dronei, minut cu minut
Conform informațiilor furnizate de Ministerul Apărării, radarele Armatei Naționale au semnalat prezența dronei la ora 16:20, în apropierea orașului Bender, aparatul venind dinspre localitatea ucraineană Slavianoserbsk. Traiectoria a continuat astfel:
16:20 – drona este detectată lângă Bender, provenind din regiunea transnistreană
16:32 – aparatul se apropie de Chișinău
16:36 – este semnalat deasupra satului Bălănești, apoi se îndreaptă spre Cetireni (raionul Ungheni)
16:37 – drona iese din spațiul aerian moldovenesc lângă Zagarancea, îndreptându-se spre Golăiești, județul Iași
Restricții temporare în spațiul aerian
Ca măsură de precauție, autoritățile moldovene au impus, la ora 16:30, o restricție temporară de zbor deasupra zonei centrale a țării. Odată ce drona a părăsit teritoriul național, restricțiile au fost ridicate.
Monitorizare continuă, în coordonare cu partenerii externi
Ministerul Apărării a transmis că situația din spațiul aerian regional rămâne sub observație permanentă, iar autoritățile moldovene colaborează cu partenerii internaționali pentru gestionarea unor astfel de incidente, tot mai frecvente în contextul conflictului din Ucraina.