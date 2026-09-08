O dronă Shahed a survolat Moldova și a intrat în România. O altă dronă s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui, la Rîșcani

Publicat 8 sept. 2026, 17:33 Actualizat 8 sept. 2026, 18:22

Autoritățile de la Chișinău au confirmat că, în cursul zilei de 8 septembrie, un aparat de zbor fără pilot, de tip Shahed, a intrat fără autorizare în spațiul aerian național. Drona provenea din Ucraina și și-a continuat traiectoria spre teritoriul românesc, după ce a survolat mai multe localități din centrul țării.

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