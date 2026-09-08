Noi reguli la intrarea în Spațiul Schengen. Turiștii din afara UE ar putea aștepta mai mult la frontieră

Călătoriile în Spațiul Schengen se schimbă pentru cetățenii statelor din afara Uniunii Europene. În special turiștii britanici ar putea întâmpina timpi de așteptare mai mari la punctele de trecere a frontierei, în condițiile în care verificarea datelor biometrice devine o etapă obligatorie pentru călătorii non-UE.
Autoritățile de frontieră trebuie să efectueze verificările biometrice, fără ca acestea să mai poată fi omise pentru fluidizarea temporară a traficului. Măsura face parte din procesul de digitalizare a controalelor la frontierele externe ale Spațiului Schengen.
Verificarea biometrică devine obligatorie pentru călătorii non-UE
Una dintre principalele schimbări vizează modul în care sunt verificați cetățenii din afara Uniunii Europene atunci când intră în Spațiul Schengen.
Datele călătorilor sunt înregistrate într-un sistem digital, iar procedura presupune colectarea unor informații biometrice. Printre acestea se află amprentele digitale, care sunt asociate cu datele din documentul de călătorie.
Până acum, în anumite situații, verificarea biometrică putea fi evitată temporar pentru a permite desfășurarea mai rapidă a traficului la frontieră. Această flexibilitate nu mai este însă disponibilă în cadrul noilor proceduri.
Britanicii, printre cei mai afectați de noile controale
Noile reguli sunt importante în special pentru cetățenii britanici, după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Turiștii care vin din Regatul Unit și din alte state non-UE trebuie să se supună procedurilor aplicabile cetățenilor din afara blocului comunitar atunci când intră în Spațiul Schengen.
În perioadele aglomerate, efectuarea controalelor biometrice pentru fiecare călător poate însemna cozi mai lungi la frontieră, în special în aeroporturile și punctele de trecere intens circulate.
Autoritățile europene urmăresc însă ca noul sistem să devină, pe termen lung, mai eficient decât procedurile bazate exclusiv pe verificarea manuală a documentelor.
Ștampila din pașaport, înlocuită de verificarea digitală
Una dintre cele mai importante modificări aduse de digitalizarea frontierelor este renunțarea treptată la ștampilarea manuală a pașapoartelor.
În locul însemnărilor realizate pe documentele de călătorie, informațiile despre intrările și ieșirile din Spațiul Schengen sunt înregistrate electronic.
Noul sistem permite autorităților să aibă o evidență digitală a deplasărilor cetățenilor din state terțe și urmărește să îmbunătățească atât securitatea, cât și gestionarea fluxurilor de călători.
Ce trebuie să știe turiștii înainte de călătorie
Persoanele care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene trebuie să fie pregătite pentru proceduri de control mai complexe la intrarea în Spațiul Schengen.
În funcție de punctul de frontieră și de numărul de călători, verificarea datelor biometrice poate necesita mai mult timp decât un control clasic al pașaportului.
Turiștii sunt sfătuiți să își planifice călătoria ținând cont de eventualele perioade de aglomerație și să aibă documentele de călătorie pregătite pentru verificare.
Un nou model de control la frontierele europene
Digitalizarea frontierelor reprezintă una dintre schimbările importante prin care Uniunea Europeană încearcă să modernizeze controlul persoanelor care intră și ies din Spațiul Schengen.
Înregistrarea electronică a datelor și utilizarea identificării biometrice au rolul de a crește siguranța și de a permite autorităților să gestioneze mai eficient trecerile frontaliere.
Chiar dacă, în perioada de implementare, noile proceduri pot duce la timpi de așteptare mai mari, obiectivul pe termen lung este crearea unui sistem de control mai sigur, mai bine automatizat și mai eficient.
Pentru călătorii din afara UE, inclusiv pentru britanici, intrarea în Spațiul Schengen va presupune astfel o procedură diferită față de cea cu care erau obișnuiți înainte, iar verificarea biometrică va avea un rol central în noul sistem de control la frontieră.