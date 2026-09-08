Zelenski vrea o întâlnire cu Donald Trump. Ucraina cere un nou pachet de rachete antibalistice din SUA

Publicat 8 sept. 2026, 13:29 Actualizat 8 sept. 2026, 13:32

Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească în septembrie cu Donald Trump pentru a discuta despre un nou pachet american de rachete antibalistice pentru Ucraina. Liderul de la Kiev spune că nevoile țării în materie de apărare antiaeriană sunt deja cunoscute de partea americană.

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