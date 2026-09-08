Zelenski vrea o întâlnire cu Donald Trump. Ucraina cere un nou pachet de rachete antibalistice din SUA

Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească în septembrie cu Donald Trump pentru a discuta despre un nou pachet american de rachete antibalistice pentru Ucraina. Liderul de la Kiev spune că nevoile țării în materie de apărare antiaeriană sunt deja cunoscute de partea americană.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți că intenționează să se întâlnească în cursul lunii septembrie cu președintele american Donald Trump pentru a discuta despre livrarea unui pachet de rachete antibalistice. Potrivit declarațiilor lui Zelenski, citate de The Kyiv Independent, partea americană cunoaște deja în detaliu necesarul Ucrainei în domeniul apărării antiaeriene.
Ce vrea Zelenski să discute cu Donald Trump?
Volodimir Zelenski vrea să discute cu Donald Trump despre furnizarea unui pachet de rachete antibalistice din partea Statelor Unite, potrivit declarației sale citate de The Kyiv Independent.
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„Intenționez să mă întâlnesc cu președintele Trump în următoarele zile ale acestei luni pentru a aborda această chestiune. Avem nevoie de un pachet de rachete antibalistice din partea SUA. Americanii cunosc în detaliu nevoile noastre. Am convenit cu partea americană să pregătim totul, urmând apoi să discutăm cu europenii”, a transmis Zelenski, citat de The Kyiv Independent.
Liderul ucrainean a precizat astfel că discuțiile cu Washingtonul ar urma să fie continuate și cu partenerii europeni, după pregătirea pachetului împreună cu partea americană.
Ce s-a întâmplat la Kiev înaintea anunțului lui Zelenski?
Potrivit informațiilor prezentate de Mediafax, declarațiile lui Zelenski au venit după o nouă noapte de atacuri rusești asupra Kievului, în urma cărora două persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite.
Conform aceleiași surse, atacul a avut loc după un armistițiu de trei zile, instituit cu ocazia vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev.
Zelenski a declarat, după discuțiile cu reprezentanții Washingtonului, că aceștia au prezentat idei pe care le-a descris drept „destul de bune” privind modalitățile de încheiere a războiului.
Ce au transmis americanii după discuțiile cu Rusia și Ucraina?
Potrivit informațiilor prezentate de Mediafax, reprezentanții americani au transmis după încheierea vizitelor că întrevederile au adus progrese concrete și au creat posibilitatea unor negocieri.
În același timp, potrivit aceleiași surse, Kremlinul nu a dat semnale că ar fi pregătit să renunțe la revendicările sale privind cedarea Donbasului și renunțarea Ucrainei la aspirațiile de aderare la NATO.
Un oficial ucrainean, citat în material, a descris poziția Moscovei astfel: „Putin încă speră să ne îngenuncheze în această iarnă și nu este dispus să accepte nimic”.