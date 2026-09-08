SUA avertizează Marea Britanie din cauza Israelului: „Fără îndoială va exista o reacție”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 11:14

Statele Unite avertizează Marea Britanie că eventualele restricții comerciale împotriva produselor provenite din coloniile israeliene din Cisiordania ar putea provoca o reacție din partea Washingtonului. Ambasadorul american în Israel spune că măsurile ar putea afecta inclusiv companiile britanice care fac afaceri în SUA.

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