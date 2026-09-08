SUA avertizează Marea Britanie din cauza Israelului: „Fără îndoială va exista o reacție”

Statele Unite avertizează Marea Britanie că eventualele restricții comerciale împotriva produselor provenite din coloniile israeliene din Cisiordania ar putea provoca o reacție din partea Washingtonului. Ambasadorul american în Israel spune că măsurile ar putea afecta inclusiv companiile britanice care fac afaceri în SUA.
Statele Unite ar putea reacționa dacă Marea Britanie introduce restricții comerciale împotriva produselor provenite din coloniile israeliene din Cisiordania ocupată.
Ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, a avertizat că măsurile pregătite de Londra ar putea avea consecințe inclusiv pentru companiile britanice care operează în Statele Unite.
„Cred că, fără îndoială, va exista” o reacție americană dacă guvernul britanic merge înainte cu sancțiunile, a declarat Huckabee pentru BBC.
Potrivit acestuia, reacția ar putea veni atât la nivel federal, cât și din partea unor state americane, iar companiile britanice ar putea avea de suferit economic.
Netanyahu aruncă o bombă diplomatică la adresa Marii Britanii: „Prima republică islamică cu arme nucleare”
Londra pregătește restricții pentru produsele din coloniile israeliene
Guvernul britanic urmează să prezinte noi măsuri privind comerțul cu produse provenite din coloniile israeliene din Cisiordania. Printre produsele vizate s-ar putea număra și cele agricole.
Londra a criticat în mod repetat extinderea coloniilor israeliene, iar guvernul israelian a avertizat la rândul său că va riposta dacă noile măsuri vor fi introduse.
Proiectul E1, în centrul criticilor
Unul dintre proiectele contestate este E1, o zonă situată la est de Ierusalim, unde Israelul a lansat licitații pentru construirea a aproximativ 1.200 de locuințe destinate coloniștilor israelieni.
Criticii proiectului susțin că dezvoltarea zonei ar izola și mai mult Ierusalimul de Est de restul teritoriilor palestiniene și ar afecta continuitatea teritorială a unui eventual stat palestinian.
Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a afirmat că proiectul reprezintă o „linie roșie” și pune în pericol soluția celor două state.
Cisiordania se află sub ocupație israeliană din 1967, iar palestinienii revendică teritoriul, alături de Ierusalimul de Est, pentru un viitor stat. Curtea Internațională de Justiție a reafirmat în 2024 că așezările israeliene din aceste teritorii sunt menținute cu încălcarea dreptului internațional.