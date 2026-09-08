SCANDAL în SUA! Noile uniforme ale Forțelor Spațiale, comparate cu cele naziste

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 08:15

Donald Trump a prezentat noile uniforme ale Forțelor Spațiale americane. Reacția de pe internet a fost însă una explozivă. Ținutele au fost comparate de numeroși utilizatori cu uniformele naziste. Iar sursa de inspirație aleasă de președintele american a amplificat și mai mult controversa.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre fortele spatialeanunt donald trump