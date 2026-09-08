SCANDAL în SUA! Noile uniforme ale Forțelor Spațiale, comparate cu cele naziste

Donald Trump a prezentat noile uniforme ale Forțelor Spațiale americane. Reacția de pe internet a fost însă una explozivă. Ținutele au fost comparate de numeroși utilizatori cu uniformele naziste. Iar sursa de inspirație aleasă de președintele american a amplificat și mai mult controversa.
Controversa a explodat și mai mult după ce Trump a spus că designul este inspirat de filmul „Starship Troopers”, o producție care ironizează tocmai o societate militaristă și fascistă. Noile uniforme ale Forțelor Spațiale americane arată foarte diferit față de cele vechi. Cele noi sunt în nuanțe mai închise, în timp ce uniformele anterioare erau bleumarin și aveau o tunică mai largă, cu șase nasturi așezați pe diagonală.
Donald Trump a dezvăluit în weekend noile uniforme destinate Forțelor Spațiale ale SUA, într-o postare pe Truth Social.
Designul este complet diferit de cel al vechilor ținute. Predomină negrul și griul. Casca are vizieră. Cizmele sunt din piele. Imaginea generală este una sobră, întunecată și futuristă.
Dar tocmai acest aspect a declanșat scandalul.
Pe rețelele sociale, utilizatorii au început să compare imediat noile uniforme cu cele asociate Germaniei naziste și altor regimuri fasciste.
„Arată ca o uniformă SS”, a fost una dintre reacțiile apărute online, în timp ce alți comentatori au remarcat combinația dintre culorile închise și croiala militară.
Sursa de inspirație care a aprins spiritele
Controversa nu se oprește însă la aspectul uniformelor.
În prezentarea oficială, noul design este descris ca fiind inspirat de „Starship Troopers”, filmul SF lansat în 1997.
Alegerea este cu atât mai surprinzătoare cu cât pelicula regizată de Paul Verhoeven este, de fapt, o satiră la adresa fascismului, propagandei și militarismului.
În film, omenirea este condusă de un regim extrem de militarizat și intră într-un război cu o specie extraterestră de arahnide.
Verhoeven a explicat în trecut că a urmărit intenționat să construiască o imagine ironică a unei societăți fasciste.
Comparații și cu „Star Wars”
Internetul a găsit și o altă asemănare.
Unii utilizatori au comparat noile uniforme ale Forțelor Spațiale cu ținutele purtate de ofițerii Imperiului Galactic din „Star Wars”.
Și aici comparația este una sensibilă. Imperiul din celebra serie SF este construit ca o reprezentare fictivă a unui regim totalitar, cu numeroase elemente vizuale inspirate din regimurile autoritare ale secolului XX.
Schimbare radicală de imagine
Noile uniforme se îndepărtează semnificativ de cele folosite anterior.
Vechile ținute erau bleumarin și aveau o tunică mai amplă, cu șase nasturi dispuși în diagonală.
Acum, Forțele Spațiale mizează pe un look mult mai întunecat și mai futurist.
Forța Spațială a SUA a fost înființată în 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump. Este cea mai nouă ramură a armatei americane și are responsabilități legate de operațiunile și securitatea SUA în spațiu.
Deocamdată, însă, uniformele au devenit subiectul unei alte bătălii: cea dusă pe rețelele sociale.