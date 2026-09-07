Donald Trump vrea să schimbe numele statului New Mexico. Cum ar urma să se numească și reacția imediată a guvernatoarei

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat duminică schimbarea numelui statului New Mexico în „New America”, într-o postare publicată pe platforma sa, Truth Social.
Liderul republican a afirmat că ar fi primit numeroase propuneri în acest sens și a susținut că noua denumire ar fi „mai prestigioasă” pentru locuitorii statului din sud-vestul Statelor Unite.
„Mulți oameni au sugerat să schimbăm numele New Mexico în NEW AMERICA”, a transmis Trump. Președintele a adăugat că statul are „un potențial incredibil” și că ideea i se pare atractivă.
Casa Albă a distribuit ulterior o imagine în care termenul „Mexico” era eliminat din denumirea statului și înlocuit cu „America”. Presa americană notează însă că propunerea ar fi pornit inițial de la o farsă online.
Guvernatoarea din New Mexico respinge ideea
Michelle Lujan Grisham, guvernatoarea democrată a statului New Mexico, a respins categoric inițiativa. Ea a declarat pentru Fox News că numele statului nu reprezintă un subiect negociabil și a subliniat că are o istorie mult mai veche decât actuala federație americană.
„Nu este un subiect de dezbatere. Este numele nostru cu mult înainte de apariția Statelor Unite”, a spus guvernatoarea.
Lujan Grisham a acuzat, totodată, că Donald Trump încearcă să mute discuția publică de la dificultățile resimțite de americani, inclusiv de la scumpirea carburanților.
O serie de propuneri de redenumire
Propunerea privind New Mexico se înscrie într-o serie de inițiative similare promovate de Donald Trump în ultimele luni.
În ianuarie 2025, la începutul celui de-al doilea mandat la Casa Albă, Trump a decis ca Golful Mexicului să fie denumit „Golful Americii”, o hotărâre contestată de autoritățile mexicane. Recent, președintele a semnat și un ordin privind redenumirea Lacului Ontario în „Lacul America”, inițiativă respinsă de Canada, țară cu care SUA împart zona de frontieră.
Săptămâna trecută, Donald Trump a avansat și ideea ca Strâmtoarea Ormuz, punct strategic pentru transportul petrolului și zonă marcată de tensiuni majore în Orientul Mijlociu, să fie redenumită „Strâmtoarea Trump”.
Criticii președintelui american consideră că astfel de declarații urmăresc mai degrabă să domine agenda publică decât să rezolve problemele interne. Unii comentatori conservatori avertizează, la rândul lor, că republicanii pot avea dificultăți la alegerile parțiale din noiembrie dacă alegătorii vor concluziona că administrația nu s-a concentrat suficient pe preocupările cotidiene ale populației.