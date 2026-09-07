Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Avion în flăcări după ce a ieșit de pe pistă la aterizare pe aeroportul din Miami
Foto captura video
Un avion de marfă cu logoul Amazon s-a prăbușit duminică după ce a ieșit de pe pistă în timpul aterizării pe Aeroportul Internațional din Miami, potrivit Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA), citată de EFE.
Citește și
- 10:37România depășește țintele PNRR pentru transport verde: peste 1000 de autobuze, tramvaie, troleibuze şi microbuze achiziționate
- 10:05Ursula von der Leyen anunță investiții UE în Groenlanda, pe fondul presiunilor lui Trump
- 09:54Erupțiile vulcanului Krakatau perturbă traficul aerian din Indonezia. 170.000 de pasageri, afectați - GALERIE FOTO
- 09:30AfD a câștigat detașat alegerile din Saxonia-Anhalt, dar nu are majoritate pentru a guverna
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News