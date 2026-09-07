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Avion în flăcări după ce a ieșit de pe pistă la aterizare pe aeroportul din Miami

Foto captura video

Foto captura video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 07:54

Un avion de marfă cu logoul Amazon s-a prăbușit duminică după ce a ieșit de pe pistă în timpul aterizării pe Aeroportul Internațional din Miami, potrivit Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA), citată de EFE.

Avionul Amazon a ieșit de pe pistă în timpul aterizării

Conform FAA, zborul 7598 al Prime Air a ieșit de pe pistă în jurul orei locale 14:00 (20:00 GMT). Aeronava implicată este un Boeing 767-300 care decolase de pe Aeroportul Internațional Luis Muñoz Marín din San Juan, Puerto Rico.

Boeing 767-300 s-a ciocnit de mai multe vehicule și a luat foc

În urma incidentului, avionul s-a ciocnit de mai multe vehicule și a fost cuprins de flăcări. Peste 60 de echipaje ale Departamentului de Pompieri și Salvare Miami-Dade au intervenit la fața locului.

„La sosirea la fața locului, echipele de salvare au găsit un avion care luase foc în urma accidentului, cu flăcări intense și mult fum. Pompierii lucrează pentru stingerea incendiului și pentru acordarea de îngrijiri răniților”, au transmis reprezentanții departamentului pe Facebook.

Până în prezent, autoritățile nu au anunțat câte persoane au fost rănite.

Toate pistele aeroportului din Miami au fost închise

Aeroportul Internațional Miami a precizat, într-o postare pe platforma X, că aeronava a rămas imobilizată în extremitatea de nord-est a aeroportului. Toate pistele și căile de rulare au fost închise, iar decolările și aterizările au fost suspendate.

Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind aeronava oprită în apropierea unei șosele, în timp ce din zona accidentului se ridică un nor dens de fum, relatează EFE.

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