Avion în flăcări după ce a ieșit de pe pistă la aterizare pe aeroportul din Miami

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 07:54

Un avion de marfă cu logoul Amazon s-a prăbușit duminică după ce a ieșit de pe pistă în timpul aterizării pe Aeroportul Internațional din Miami, potrivit Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA), citată de EFE.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre avion ieşit de pe pistă