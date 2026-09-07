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Explozie la o sărbătoare religioasă în Mexic: cel puțin 10 morți și 64 de răniți VIDEO

Explozie Mexic/ Profimedia

Explozie Mexic/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 07:23
Actualizat7 sept. 2026, 07:24

O explozie puternică provocată de materiale pirotehnice s-a produs sâmbătă seara în localitatea Santa María Canchesdá, din municipiul Temascalcingo, în statul mexican México. Cel puțin 10 persoane au murit, iar alte 64 au fost rănite, potrivit celor mai recente informații transmise de autorități.

Deflagrația a avut loc în apropierea bisericii Nuestra Señora de la Luz, în timp ce sute de persoane participau la festivitățile organizate cu ocazia sărbătorii sfintei patroane.

O parte a construcției s-a prăbușit

Explozia a provocat prăbușirea unei părți a construcției, iar mai multe persoane au fost surprinse sub dărâmături. Echipele de intervenție au acționat pentru gestionarea situației și acordarea de ajutor victimelor.

Printre cele 64 de persoane rănite se află și doi preoți.

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