Explozie la o sărbătoare religioasă în Mexic: cel puțin 10 morți și 64 de răniți VIDEO

Publicat 7 sept. 2026, 07:23 Actualizat 7 sept. 2026, 07:24

O explozie puternică provocată de materiale pirotehnice s-a produs sâmbătă seara în localitatea Santa María Canchesdá, din municipiul Temascalcingo, în statul mexican México. Cel puțin 10 persoane au murit, iar alte 64 au fost rănite, potrivit celor mai recente informații transmise de autorități.

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