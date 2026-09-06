Emisarii lui Trump, Witkoff și Kushner, discuții la Kiev cu Zelenski – VIDEO

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au sosit, duminică, 6 septembrie 2026, la Kiev, pentru o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Deplasarea are loc la o zi după discuțiile pe care cei doi le-au avut la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin.
UPDATE: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, duminică, că consilieri europeni pentru chestiuni de securitate națională participă la discuțiile organizate în cadrul vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.
„Preconizăm o sesiune a discuțiilor noastre [cu Steve Witkoff și Jared Kushner], urmată de o altă sesiune cu consilieri europeni pentru securitate națională”, a declarat Zelenski presei, cu puțin timp înaintea întâlnirii sale de la Kiev cu reprezentanții președintelui american, Donald Trump.
UPDATE: Liderul de la Kiev a publicat o serie de fotografii și un video care surprinde primirea celor doi înalți emisari americani.
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Cei doi oficiali au ajuns în capitala Ucrainei cu trenul, din direcția Poloniei, fiind observați la gara centrală din Kiev. Este prima lor vizită în Ucraina de la începutul demersurilor de mediere susținute de Washington, care urmăresc identificarea unei formule de negociere pentru încheierea conflictului.
Zelenski: Ucraina este pregătită pentru negocieri
Înainte de sosirea delegației americane, Volodimir Zelenski a transmis că echipa de negociere a Ucrainei este pregătită pentru discuții. Liderul de la Kiev a subliniat că își dorește accelerarea procesului care ar putea duce la oprirea războiului.
„Propunerile noastre sunt gata. Este important să acționăm coordonat, concret și realist”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X.
Potrivit informațiilor transmise din capitala ucraineană, un armistițiu de trei zile ar urma să fie aplicat la Kiev pe durata vizitei celor doi emisari americani. În restul teritoriului ucrainean, dar și în Rusia, confruntările au continuat în timpul nopții.
Rusia a lansat drone și rachete asupra Ucrainei în timpul nopții
Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 108 drone și rachete de tip S8000 Banderol. Militarii ucraineni susțin că au interceptat majoritatea țintelor, însă au fost raportate lovituri în 11 zone ale țării.
De partea cealaltă, armata rusă a declarat că a doborât 258 de drone ucrainene lansate asupra teritoriului Rusiei. În orașul Riazan a izbucnit un incendiu la o întreprindere industrială, iar publicația ASTRA a relatat că ar fi fost vizată o rafinărie.
Autoritățile locale au raportat cel puțin trei civili răniți în Ucraina, în urma atacurilor aeriene din noaptea și dimineața de duminică. În regiunea rusă Belgorod, un bărbat a murit, iar o femeie a fost rănită într-un atac cu dronă asupra vehiculului în care se aflau, potrivit autorităților ruse.