Emisarii lui Trump, Witkoff și Kushner, discuții la Kiev cu Zelenski – VIDEO

Publicat 6 sept. 2026, 14:16 Actualizat 6 sept. 2026, 16:42

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au sosit, duminică, 6 septembrie 2026, la Kiev, pentru o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Deplasarea are loc la o zi după discuțiile pe care cei doi le-au avut la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin.

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