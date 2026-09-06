Emisarii lui Trump, față în față cu Putin la Moscova. Casa Albă: „Kushner și Witkoff au discutat planuri substanțiale” - FOTO

Publicat 6 sept. 2026, 07:39 Actualizat 6 sept. 2026, 07:43

Steve Witkoff și Jared Kushner, doi dintre reprezentanții președintelui american Donald Trump implicați în demersurile diplomatice privind războiul din Ucraina, au avut o întrevedere cu Vladimir Putin la Moscova. Casa Albă transmite că au fost discutate măsuri concrete pentru continuarea negocierilor, iar cei doi oficiali americani sunt așteptați duminică la Kiev.

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