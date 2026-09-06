Emisarii lui Trump, față în față cu Putin la Moscova. Casa Albă: „Kushner și Witkoff au discutat planuri substanțiale” - FOTO

Steve Witkoff și Jared Kushner, doi dintre reprezentanții președintelui american Donald Trump implicați în demersurile diplomatice privind războiul din Ucraina, au avut o întrevedere cu Vladimir Putin la Moscova. Casa Albă transmite că au fost discutate măsuri concrete pentru continuarea negocierilor, iar cei doi oficiali americani sunt așteptați duminică la Kiev.
Întâlnirea a avut loc la reședința oficială a liderului de la Kremlin, iar presa rusă de stat susține că discuțiile cu ușile închise au durat aproximativ trei ore.
Casa Albă: Urmează noi pași diplomatici
Administrația de la Washington a anunțat că Witkoff și Kushner au abordat „planuri substanțiale” referitoare la următoarea etapă a eforturilor diplomatice. Potrivit Casei Albe, mai multe detalii despre aceste inițiative ar urma să fie prezentate în săptămânile următoare.
Reprezentanții americani vor pleca apoi spre Kiev, unde sunt programați pentru noi discuții cu autoritățile ucrainene. Vizita este prezentată drept prima deplasare de acest tip a celor doi emisari în capitala Ucrainei.
Donald Trump declarase anterior că Witkoff și Kushner transportă o propunere destinată opririi războiului. Până în prezent, tentativele Washingtonului și ale partenerilor săi de a obține un acord între Moscova și Kiev nu au dus la o înțelegere.
Putin vorbește despre „încredere” în dialog
Imaginile difuzate de Kremlin îi arată pe Steve Witkoff și Jared Kushner la sosirea în Rusia, fiind primiți de Vladimir Putin. Liderul rus a apreciat că actualul context este dificil, dar a susținut că menținerea contactelor rămâne necesară.
„Indiferent ce se întâmplă, astfel de contacte sunt, fără îndoială, întotdeauna utile”, a declarat Putin, care i-a mulțumit lui Trump pentru inițiativele de pace.
Președintele Rusiei a mai spus că există un grad ridicat de încredere în relația de lucru cu cei doi negociatori americani. În același timp, BBC relatează că Witkoff i-ar fi mulțumit lui Putin pentru acceptarea unei pauze de trei zile în atacurile asupra capitalelor celor două țări.
Moscova invocă și proiecte economice ruso-americane
Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a catalogat întrevederea drept „constructivă” și „extrem de sinceră”. El a afirmat că discuția nu s-a concentrat exclusiv pe conflictul din Ucraina.
Potrivit oficialului rus, delegațiile au analizat și perspective economice, inclusiv posibile proiecte de amploare între Rusia și Statele Unite, descrise drept avantajoase pentru ambele părți.
Ușakov a mai afirmat că în cadrul întâlnirii au fost menționate evoluțiile de pe front, prezentate de Moscova drept favorabile armatei ruse. Totodată, partea rusă insistă că eventualele negocieri trebuie să includă, în viziunea Kremlinului, ceea ce numește „cauzele profunde” ale conflictului.