Putin oprește atacurile asupra Kievului pentru trei zile. Decizia luată înaintea vizitei emisarilor lui Trump

Publicat 5 sept. 2026, 15:16 Actualizat 5 sept. 2026, 15:24

Rusia ar urma să suspende timp de trei zile loviturile asupra capitalei Ucrainei, începând din noaptea de 6 septembrie, potrivit unui anunț făcut de Kremlin. Măsura a fost prezentată în contextul unei posibile vizite la Kiev a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

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